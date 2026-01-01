OctoBot este un bot de tranzacționare criptomonede gratuit, open-source, care se conectează la Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit și la peste 15 alte burse printr-o singură interfață web. Suportă tranzacționare în grilă, media costului în dolari (dollar-cost averaging), market making, strategii bazate pe inteligență artificială, automatizare webhook TradingView și un motor de backtesting complet scriptabil pentru rafinarea setărilor pe baza datelor istorice de piață.

Auto-găzduirea OctoBot pe propriul tău VPS menține fiecare cheie API, profil și istoric de tranzacționare sub controlul tău direct, fără niciun strat de custodie între tine și bursă. Interfața de utilizator a browserului rulează 24/7 pe VPS-ul tău, astfel încât strategiile continuă să se execute chiar și atunci când mașina ta locală este offline, iar sistemul de plugin-uri tentacles îți permite să extinzi botul cu semnale sau interfețe personalizate fără a modifica imaginea upstream.