Implementează OctoBot cu un singur click.
Bot de tranzacționare cripto cu sursă deschisă pentru automatizarea strategiilor AI, grid, DCA și TradingView pe peste 15 burse.
Alege un plan VPS pentru OctoBot
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OctoBot
OctoBot este un bot de tranzacționare criptomonede gratuit, open-source, care se conectează la Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit și la peste 15 alte burse printr-o singură interfață web. Suportă tranzacționare în grilă, media costului în dolari (dollar-cost averaging), market making, strategii bazate pe inteligență artificială, automatizare webhook TradingView și un motor de backtesting complet scriptabil pentru rafinarea setărilor pe baza datelor istorice de piață.
Auto-găzduirea OctoBot pe propriul tău VPS menține fiecare cheie API, profil și istoric de tranzacționare sub controlul tău direct, fără niciun strat de custodie între tine și bursă. Interfața de utilizator a browserului rulează 24/7 pe VPS-ul tău, astfel încât strategiile continuă să se execute chiar și atunci când mașina ta locală este offline, iar sistemul de plugin-uri tentacles îți permite să extinzi botul cu semnale sau interfețe personalizate fără a modifica imaginea upstream.
Funcționalități cheie ale OctoBot
Suport pentru peste 15 schimburi
Conectează-te la Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit și la multe alte burse spot și futures dintr-o singură implementare.
Tipuri multiple de strategie
Rulează tranzacționare în grilă, DCA, market making, arbitraj, semnale AI și strategii webhook TradingView în paralel, în profiluri independente.
Automatizare TradingView
Primești alerte TradingView direct în OctoBot pentru a declanșa tranzacții din indicatorii tăi preferați Pine Script, fără servicii intermediare.
Motor de backtesting
Simulează strategii împotriva datelor istorice de piață cu rapoarte detaliate de performanță înainte de a risca capitalul pe o bursă reală.
Sistem de plugin Tentacles
Extinde OctoBot cu tentacule comunitare pentru noi strategii, schimburi și interfețe, sau scrie-ți propriile fără a bifurca proiectul.
Telegram și alerte web
Monitorizează portofoliul și activitatea de tranzacționare din panoul de bord web încorporat sau trimite notificări live pe Telegram pentru control din mers.
De ce să rulezi OctoBot pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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