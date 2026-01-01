Instalează Koffan cu un singur click.
Aplicație ultraușoară de listă de cumpărături auto-găzduită pentru cupluri și familii, cu sincronizare în timp real, mod offline și instalare PWA.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Koffan
Koffan este o aplicație web auto-găzduită pentru liste de cumpărături, construită pentru cupluri, familii și gospodării comune. Se sincronizează în timp real între telefoane, tablete și desktop-uri prin WebSockets, funcționează offline ca o aplicație web progresivă (Progressive Web App) și organizează produsele în secțiuni personalizate cu auto-completare inteligentă, bazată pe istoricul tău de achiziții.
Auto-găzduirea Koffan pe un VPS menține lista de cumpărături a gospodăriei pe o infrastructură pe care o controlezi, în loc de un SaaS de cumpărături. Scrisă în Go, cu o bază de date SQLite încorporată, rulează cu aproximativ 2,5 MB de RAM și o amprentă de 16 MB pe disc, vine cu traduceri pentru treisprezece limbi, include protecție împotriva atacurilor de tip brute-force la autentificare și expune o API REST opțională pentru automatizări, migrări și integrări.
Funcționalități cheie ale Koffan
Sincronizare în timp real
Actualizările live bazate pe WebSocket mențin fiecare membru al gospodăriei pe aceeași listă pe măsură ce articolele sunt adăugate, bifate sau editate.
Deconectat PWA
Instalează pe ecranul de pornire al telefonului tău și continuă să adaugi sau să bifezi elemente fără conexiune — modificările se sincronizează când ești din nou online.
Liste multiple
Creează liste separate pentru fiecare magazin sau scop, cu pictograme personalizate, și refolosește secțiuni de produse precum Lactate, Legume sau Curățenie.
Amprentă ultraușoară
Scris în Go pe un backend SQLite — aproximativ 16 MB pe disc și 2,5 MB de RAM, ideal chiar și pentru cel mai mic plan VPS.
Autocompletare inteligentă
Căutarea fuzzy sugerează produse din istoricul tău de cumpărături și reține cărei secțiuni îi aparține fiecare articol.
Acces REST API
Tokenul API opțional deblochează accesul programatic pentru automatizări, integrări și migrarea listelor între instanțe.
De ce să rulezi Koffan pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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