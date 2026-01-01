Speakr este o platformă de transcriere AI și de luare de notițe auto-găzduită, concepută pentru a capta, transcrie și a înțelege conținutul tău audio. Suportă mai multe backend-uri de transcriere — inclusiv WhisperX, OpenAI și Mistral — oferindu-ți flexibilitatea de a alege procesarea locală sau bazată pe cloud. Diarizarea vorbitorilor, profilele vocale și rezumatele generate de AI ajută la extragerea informațiilor din ședințe, interviuri și prelegeri.

Cu suport multi-utilizator, OIDC SSO, un API REST cu webhook-uri și integrări pentru n8n, Zapier și Make, Speakr se integrează natural în fluxurile de lucru ale echipei. Găzduirea sa locală menține toate înregistrările și transcrierile sub controlul tău deplin.