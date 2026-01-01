Instalează Speakr cu un singur click.
Platformă de transcriere AI auto-găzduită care transformă conținutul audio vorbit în cunoștințe căutabile, organizate.
Alege un plan VPS pentru Speakr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Speakr
Speakr este o platformă de transcriere AI și de luare de notițe auto-găzduită, concepută pentru a capta, transcrie și a înțelege conținutul tău audio. Suportă mai multe backend-uri de transcriere — inclusiv WhisperX, OpenAI și Mistral — oferindu-ți flexibilitatea de a alege procesarea locală sau bazată pe cloud. Diarizarea vorbitorilor, profilele vocale și rezumatele generate de AI ajută la extragerea informațiilor din ședințe, interviuri și prelegeri.
Cu suport multi-utilizator, OIDC SSO, un API REST cu webhook-uri și integrări pentru n8n, Zapier și Make, Speakr se integrează natural în fluxurile de lucru ale echipei. Găzduirea sa locală menține toate înregistrările și transcrierile sub controlul tău deplin.
Funcționalități cheie ale Speakr
Backend-uri flexibile de transcriere
Conectează-te la WhisperX, OpenAI, Mistral sau orice serviciu ASR compatibil pentru a se potrivi cerințelor tale de confidențialitate și precizie.
Diarizare vorbitor
Identifică automat și etichetează vorbitorii individuali în înregistrări, cu suport pentru profilul vocal atunci când utilizezi WhisperX.
Rezumate AI și căutare
Generează rezumate automate și utilizează modul de interogare semantică pentru a căuta sensul în întreaga ta bibliotecă de transcrieri.
Multi-utilizator și SSO
Suportă mai mulți utilizatori cu partajare granulară, link-uri publice și OIDC SSO, inclusiv Keycloak, Azure AD, Google și Auth0.
Integrări de flux de lucru
Declanșează automatizarea ulterioară prin intermediul API-ului REST și al webhook-urilor, cu conectori predefiniți pentru n8n, Zapier și Make.
De ce să rulezi Speakr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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