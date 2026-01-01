Implementează imgproxy printr-o instalare cu un singur click.
Server rapid și sigur de procesare a imaginilor în timp real, care redimensionează, convertește și optimizează imaginile prin cereri simple bazate pe URL.
Alege un plan VPS pentru imgproxy
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu imgproxy
imgproxy este un server autonom de înaltă performanță pentru procesarea imaginilor din mers. În loc să scrii cod de manipulare a imaginilor în aplicația ta sau să plătești taxe SaaS per transformare, implementezi imgproxy o singură dată și transformi imaginile prin parametri URL. Redimensionează, decupează, convertește, aplică filigran și optimizează imaginile creând un URL — nu sunt necesare modificări la stocarea imaginilor sau la conducta de livrare.
Construit pe libvips, imgproxy procesează imaginile semnificativ mai rapid decât ImageMagick, cu un consum mai mic de memorie. Suportă JPEG, PNG, WebP, AVIF, GIF și altele, cu selecție automată a formatului pentru cel mai bun raport calitate-dimensiune. Găzduirea proprie îți oferă transformări de imagini nelimitate la un cost fix de VPS, fără prețuri per cerere.
Funcționalități cheie ale imgproxy
Procesare bazată pe URL
Transformă imaginile creând un URL — fără modificări de cod, fără refacerea fluxului de imagini și fără SDK-uri de instalat în aplicația ta.
Conversie format
Servește automat WebP sau AVIF browserelor care le acceptă, revenind la JPEG sau PNG pentru clienții mai vechi.
Suport pentru stocare în cloud
Preia imaginile sursă direct din S3, Google Cloud Storage, Azure Blob sau orice URL HTTP, fără a copia fișiere pe server.
Protecție împotriva bombelor de imagine
Limitele încorporate privind rezoluția sursei și dimensiunea fișierului previn atacurile de decompresie care ar putea epuiza memoria serverului.
Semnare URL
Semnăturile criptografice URL împiedică utilizarea neautorizată a instanței tale imgproxy ca un proxy public de imagini de uz general.
De ce să rulezi imgproxy pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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