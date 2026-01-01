Reducere de până la 69% pentru SENAITE LIMS

Implementează SENAITE LIMS cu o instalare printr-un singur click.

Sistem de management al informațiilor de laborator cu sursă deschisă, care acoperă întregul flux de lucru analitic, de la preluarea probelor până la publicarea rapoartelor.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
Implementează SENAITE LIMS cu o instalare printr-un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu SENAITE LIMS

SENAITE este un Sistem de Management al Informațiilor de Laborator gratuit și open-source, construit pe serverul de aplicații Plone și utilizat de laboratoare de diagnostic, biobănci, centre de cercetare și programe de sănătate publică din întreaga lume. Acesta gestionează întregul ciclu de viață analitic, inclusiv înregistrarea probelor, planificarea fișelor de lucru, introducerea rezultatelor, verificarea, publicarea și generarea certificatelor.

Găzduirea proprie a SENAITE pe un VPS menține datele sensibile de laborator, integrările instrumentelor și înregistrările pacienților sub control organizațional direct. Nu există taxe de licență per utilizator, fără blocare de către furnizor și acces complet la codul sursă pentru audit, personalizare și lucrări de conformitate reglementară, cum ar fi acreditarea ISO/IEC 17025.

Începe
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale SENAITE LIMS

Flux de lucru analitic

Gestionează eșantioane, fișe de lucru, analize, verificare și publicare printr-o mașină de stare configurabilă, concepută pentru operațiuni de laborator.

Integrare instrument

Importă rezultatele direct de la instrumentele de laborator prin interfețe încorporate, eliminând erorile de transcriere manuală.

Trasabilitatea auditului

Fiecare modificare a unei înregistrări electronice creează un instantaneu imuabil cu utilizatorul, adresa IP și marcajul de timp capturate automat.

ISO 17025 pregătit

Controalele de proces, permisiunile bazate pe roluri și semnăturile electronice sprijină laboratoarele care urmăresc acreditarea ISO/IEC 17025.

REST JSON API

Conectează tablouri de bord externe, instrumente BI și portaluri pentru pacienți la SENAITE prin intermediul API-ului său REST JSON încorporat.

Module extensibile

Extinde funcționalitatea cu add-on-uri oficiale pentru stocare, gestionarea pacienților, laboratoare de referință și raportare Impress.

De ce să rulezi SENAITE LIMS pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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