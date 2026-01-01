Implementează SENAITE LIMS cu o instalare printr-un singur click.
Sistem de management al informațiilor de laborator cu sursă deschisă, care acoperă întregul flux de lucru analitic, de la preluarea probelor până la publicarea rapoartelor.
Alege un plan VPS pentru SENAITE LIMS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SENAITE LIMS
SENAITE este un Sistem de Management al Informațiilor de Laborator gratuit și open-source, construit pe serverul de aplicații Plone și utilizat de laboratoare de diagnostic, biobănci, centre de cercetare și programe de sănătate publică din întreaga lume. Acesta gestionează întregul ciclu de viață analitic, inclusiv înregistrarea probelor, planificarea fișelor de lucru, introducerea rezultatelor, verificarea, publicarea și generarea certificatelor.
Găzduirea proprie a SENAITE pe un VPS menține datele sensibile de laborator, integrările instrumentelor și înregistrările pacienților sub control organizațional direct. Nu există taxe de licență per utilizator, fără blocare de către furnizor și acces complet la codul sursă pentru audit, personalizare și lucrări de conformitate reglementară, cum ar fi acreditarea ISO/IEC 17025.
Funcționalități cheie ale SENAITE LIMS
Flux de lucru analitic
Gestionează eșantioane, fișe de lucru, analize, verificare și publicare printr-o mașină de stare configurabilă, concepută pentru operațiuni de laborator.
Integrare instrument
Importă rezultatele direct de la instrumentele de laborator prin interfețe încorporate, eliminând erorile de transcriere manuală.
Trasabilitatea auditului
Fiecare modificare a unei înregistrări electronice creează un instantaneu imuabil cu utilizatorul, adresa IP și marcajul de timp capturate automat.
ISO 17025 pregătit
Controalele de proces, permisiunile bazate pe roluri și semnăturile electronice sprijină laboratoarele care urmăresc acreditarea ISO/IEC 17025.
REST JSON API
Conectează tablouri de bord externe, instrumente BI și portaluri pentru pacienți la SENAITE prin intermediul API-ului său REST JSON încorporat.
Module extensibile
Extinde funcționalitatea cu add-on-uri oficiale pentru stocare, gestionarea pacienților, laboratoare de referință și raportare Impress.
De ce să rulezi SENAITE LIMS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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