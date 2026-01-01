SENAITE este un Sistem de Management al Informațiilor de Laborator gratuit și open-source, construit pe serverul de aplicații Plone și utilizat de laboratoare de diagnostic, biobănci, centre de cercetare și programe de sănătate publică din întreaga lume. Acesta gestionează întregul ciclu de viață analitic, inclusiv înregistrarea probelor, planificarea fișelor de lucru, introducerea rezultatelor, verificarea, publicarea și generarea certificatelor.

Găzduirea proprie a SENAITE pe un VPS menține datele sensibile de laborator, integrările instrumentelor și înregistrările pacienților sub control organizațional direct. Nu există taxe de licență per utilizator, fără blocare de către furnizor și acces complet la codul sursă pentru audit, personalizare și lucrări de conformitate reglementară, cum ar fi acreditarea ISO/IEC 17025.