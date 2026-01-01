Instalează phpBB cu un singur click.
Forum PHP open-source clasic pentru construirea de forumuri de discuții structurate și comunități online.
Alege un plan VPS pentru phpBB
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu phpBB
phpBB este cea mai utilizată platformă de forum open-source de pe web, care stă la baza a sute de mii de comunități de peste două decenii. Construită în PHP, cu accent pe structurile tradiționale de categorii și subforumuri, oferă moderatorilor control granular asupra permisiunilor, grupurilor de utilizatori și fluxului discuțiilor, fără a depinde de servicii cloud sau de licențiere per utilizator.
Auto-găzduirea phpBB pe propriul tău VPS menține fiecare postare, cont de utilizator și atașament sub controlul tău, cu acces complet la baza de date, sistemul de fișiere și miile de extensii și stiluri gratuite întreținute de comunitatea phpBB.
Funcționalități cheie ale phpBB
Permisiuni granulare
Configurează drepturi de citire, postare și moderare per forum, grup de utilizatori sau cont individual pentru un control detaliat al comunității.
Ecosistem de extensii
Mii de extensii gratuite ale comunității adaugă instrumente SEO, anti-spam, autentificare socială și multe altele, fără a modifica codul de bază.
Stiluri și teme personalizate
Schimbă stilul implicit prosilver cu teme din comunitate sau creează un aspect personalizat folosind sistemul de șabloane bazat pe Twig al phpBB.
Instrumente de moderare încorporate
Avertizează, interzice, blochează, divizează și unește subiecte cu un panou de control dedicat moderatorilor și înregistrare detaliată a auditului.
Suport multilingv
Peste 60 de pachete lingvistice oficiale îți permit să rulezi forumuri în limba ta maternă sau să găzduiești comunități multilingve.
BBCode și atașamente
Formatarea clasică BBCode, plus atașamentele de fișiere și imagini, mențin postările familiare utilizatorilor vechi de forum.
De ce să rulezi phpBB pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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