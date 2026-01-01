Instalează DVinyl cu un singur click.
Manager de colecții auto-găzduit care cataloghează și evaluează viniluri, CD-uri, cărți, filme și jocuri video într-o singură bibliotecă.
Alege un plan VPS pentru DVinyl
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu DVinyl
DVinyl este un manager de colecții open-source, construit pentru entuziaștii de media fizică ce doresc o singură casă personalizabilă pentru vinilurile, CD-urile, casetele, cărțile, benzile desenate, Blu-ray-urile, DVD-urile și jocurile lor video. Extrage metadate bogate și coperți de la Discogs, Hardcover, TMDB și IGDB, apoi estimează valoarea de piață pentru lansările muzicale, astfel încât colecționarii să poată urmări cât valorează de fapt colecțiile lor.
Găzduirea DVinyl pe propriul tău VPS îți menține inventarul complet al colecției, etichetele de locație și datele listei de dorințe sub controlul tău, în loc să fie blocate într-o aplicație terță sau într-un tabel. Baza de date MongoDB inclusă asigură persistența catalogului tău la fiecare actualizare, iar un sistem privat de autentificare îți permite să navighezi singur sau să partajezi o vizualizare doar în citire cu prietenii.
Funcționalități cheie ale DVinyl
Bibliotecă multi-formată
Cataloghează viniluri, CD-uri, casete, cărți, benzi desenate, Blu-ray-uri, DVD-uri și jocuri video alături, într-o singură colecție unificată, în loc să jonglezi cu aplicații separate.
Valoarea de piață Discogs
Obține estimări de piață minime, medii și maxime în timp real de la Discogs, astfel încât să știi întotdeauna cât valorează colecția ta de muzică pe piața secundară.
Importare Discogs cu un singur click
Importă o colecție Discogs existentă în întregime într-un singur clic sau adaugă elemente noi după Release ID, fără a reintroduce datele despre artist, casă de discuri sau piesă.
Panou de bord personalizabil
Creează-ți vizualizarea principală cu widgeturi de statistici modulare, comenzi rapide de navigare configurabile și teme vizuale pe categorii care se potrivesc cu modul în care navighezi.
Urmărirea locației fizice
Etichetează locul unde se află fiecare articol pe rafturile tale, în depozit sau împrumutat, astfel încât să poți găsi o înregistrare sau o carte anume fără să scotocești prin întreaga colecție.
Listă de dorințe și partajare
Urmărește descoperirile viitoare într-o listă de dorințe dedicată și expune-ți catalogul prin autentificare încorporată pentru navigare privată sau partajare doar în citire.
De ce să rulezi DVinyl pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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