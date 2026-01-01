DVinyl este un manager de colecții open-source, construit pentru entuziaștii de media fizică ce doresc o singură casă personalizabilă pentru vinilurile, CD-urile, casetele, cărțile, benzile desenate, Blu-ray-urile, DVD-urile și jocurile lor video. Extrage metadate bogate și coperți de la Discogs, Hardcover, TMDB și IGDB, apoi estimează valoarea de piață pentru lansările muzicale, astfel încât colecționarii să poată urmări cât valorează de fapt colecțiile lor.

Găzduirea DVinyl pe propriul tău VPS îți menține inventarul complet al colecției, etichetele de locație și datele listei de dorințe sub controlul tău, în loc să fie blocate într-o aplicație terță sau într-un tabel. Baza de date MongoDB inclusă asigură persistența catalogului tău la fiecare actualizare, iar un sistem privat de autentificare îți permite să navighezi singur sau să partajezi o vizualizare doar în citire cu prietenii.