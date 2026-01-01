Instalează SABnzbd cu un singur click.
Descărcător binar Usenet automatizat care pune în coadă, verifică și extrage fișiere NZB fără intervenție manuală.
Alege un plan VPS pentru SABnzbd
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SABnzbd
SABnzbd este cel mai important program de descărcare Usenet open-source, automatizând întregul proces de la fișierul NZB la fișierul final: descărcare paralelă de pe mai multe servere, verificare a integrității PAR2, reparare automată și extragere a arhivei — toate fără pași manuali. A fost coloana vertebrală a fluxurilor de lucru de automatizare media de peste un deceniu.
Găzduirea SABnzbd pe un VPS oferă disponibilitate 24/7 pentru monitorizarea RSS și cozile de descărcare fără a menține un computer de acasă pornit. Lățimea de bandă a centrelor de date depășește adesea vitezele rezidențiale, iar descărcările ajung pe stocarea VPS pentru streaming sau recuperare ulterioară prin Sonarr, Radarr și întregul stack de automatizare media.
Funcționalități cheie ale SABnzbd
Procesare NZB automată
Gestionează automat întregul proces de descărcare — preia, verifică cu PAR2, repară fișierele incomplete și extrage arhivele fără intervenția utilizatorului.
Suport servere multiple
Se conectează la mai mulți furnizori Usenet cu ordonare prioritară și configurare de server de umplere pentru a finaliza descărcările, în ciuda acoperirii incomplete a articolelor.
Integrare Sonarr și Radarr
Funcționează ca un client de descărcare pentru populara stivă de automatizare media arr, permițând fluxuri de lucru complet automatizate pentru achiziția de seriale TV și filme.
Programare lățime de bandă
Setează limite de viteză și ore active, astfel încât descărcările să nu concureze cu alte servicii în perioadele de vârf de utilizare.
Monitorizare flux RSS
Monitorizează fluxurile RSS de la indexatorii Usenet și declanșează automat descărcări atunci când este publicat conținut nou care se potrivește filtrelor tale.
De ce să rulezi SABnzbd pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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