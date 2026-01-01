Implementează Baserow cu un singur click.
Bază de date no-code open-source și alternativă la Airtable pentru construirea foilor de calcul colaborative, a fluxurilor de lucru și a instrumentelor interne.
Alege un plan VPS pentru Baserow
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Baserow
Baserow este o platformă open-source no-code care permite echipelor să construiască baze de date colaborative, instrumente interne și fluxuri de lucru automate printr-o interfață familiară de tip foaie de calcul — fără SQL, fără configurare de infrastructură și fără prețuri per înregistrare. Tabele, tipuri de câmpuri complexe, vizualizări, formulare și un API REST o fac o alternativă practică la Airtable pentru echipele de produs, operațiuni, marketing și inginerie.
Găzduirea Baserow pe propriul tău VPS păstrează înregistrările clienților, instrumentele de urmărire a proiectelor, datele CRM și răspunsurile la formulare în cadrul infrastructurii tale, în loc de baza de date a unui furnizor SaaS. Tu controlezi limitele de stocare, retenția, integrările și accesul — și eviți taxele per utilizator care cresc odată cu dimensiunea echipei pe măsură ce utilizarea ta se extinde.
Funcționalități cheie ale Baserow
Foaie de calcul UI
Editează datele printr-o interfață tip grilă familiară, cu sortare, filtrare, grupare și editare directă a celulelor, care se simte ca Excel sau Google Sheets.
Tipuri de câmpuri bogate
Combină text, numere, date, selecție unică și multiplă, formule, atașamente de fișiere, legături între tabele și câmpuri de căutare într-o singură schemă.
Mai multe vizualizări
Vizualizează același tabel ca o grilă, tablou Kanban, calendar, galerie sau formular pentru a susține fluxuri de lucru diferite ale echipei, fără a duplica datele.
Formulare și partajare
Publică formulare publice care scriu direct în tabelele tale și partajează vizualizări doar pentru citire sau editabile cu colaboratori din afara spațiului tău de lucru.
REST API și webhooks
Fiecare tabel expune un API REST tipizat și declanșatoare webhook, permițându-ți să integrezi Baserow cu aplicații personalizate, automatizări și instrumente BI.
De ce să rulezi Baserow pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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