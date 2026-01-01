Baserow este o platformă open-source no-code care permite echipelor să construiască baze de date colaborative, instrumente interne și fluxuri de lucru automate printr-o interfață familiară de tip foaie de calcul — fără SQL, fără configurare de infrastructură și fără prețuri per înregistrare. Tabele, tipuri de câmpuri complexe, vizualizări, formulare și un API REST o fac o alternativă practică la Airtable pentru echipele de produs, operațiuni, marketing și inginerie.

Găzduirea Baserow pe propriul tău VPS păstrează înregistrările clienților, instrumentele de urmărire a proiectelor, datele CRM și răspunsurile la formulare în cadrul infrastructurii tale, în loc de baza de date a unui furnizor SaaS. Tu controlezi limitele de stocare, retenția, integrările și accesul — și eviți taxele per utilizator care cresc odată cu dimensiunea echipei pe măsură ce utilizarea ta se extinde.