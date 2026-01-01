Instalează JumpServer cu un singur click.
Platformă open-source de gestionare a accesului privilegiat pentru acces centralizat SSH, RDP și la baze de date la întreaga ta infrastructură.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu JumpServer
JumpServer este o platformă open-source de gestionare a accesului privilegiat (PAM) care oferă un gateway centralizat pentru accesarea tuturor activelor de infrastructură — servere, baze de date, clustere Kubernetes și dispozitive de rețea. În loc să distribuie chei SSH sau să partajeze parole direct, echipele se autentifică prin JumpServer, care intermediază fiecare conexiune, înregistrează toată activitatea și înregistrează sesiunile în scopuri de audit și conformitate. Accesul este guvernat de permisiuni bazate pe roluri și fluxuri de lucru de aprobare opționale.
Auto-găzduirea JumpServer păstrează toate înregistrările sesiunilor, jurnalele de acces și credențialele stocate pe propria infrastructură — esențial pentru cadrele de conformitate precum SOX, PCI-DSS și ISO 27001 care necesită piste de audit și dovada că accesul la sistemele sensibile este controlat și monitorizat.
Funcționalități cheie ale JumpServer
Gateway de acces centralizat
Redirecționează toate conexiunile SSH, RDP, VNC și la baze de date printr-un singur proxy auditat, eliminând expunerea directă a credențialelor către ingineri.
Înregistrare și redare sesiune
Fiecare sesiune privilegiată este înregistrată și poate fi redată în browser, oferind echipelor de securitate o pistă criminalistică completă a întregii activități de infrastructură.
Control al accesului bazat pe roluri
Acordă utilizatorilor acces la anumite active cu permisiuni granulare și fluxuri de lucru de aprobare cu durată limitată, astfel încât datele de autentificare să nu fie niciodată partajate direct.
Suport multi-protocol
Gestionează servere Linux prin SSH, mașini Windows prin RDP sau VNC, baze de date relaționale, clustere Kubernetes și dispozitive de rețea dintr-o singură platformă.
Seif de credențiale încorporat
Stocarea, rotirea și transmiterea automată a credențialelor, astfel încât utilizatorii să se conecteze prin JumpServer fără a cunoaște niciodată parolele subiacente.
De ce să rulezi JumpServer pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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