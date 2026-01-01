Instalează Password Pusher cu un singur click.
Serviciu open-source pentru partajarea parolelor, fișierelor și linkurilor prin intermediul unor URL-uri autodistructive care expiră în funcție de numărul de vizualizări sau de timp.
Alege un plan VPS pentru Password Pusher
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Password Pusher
Password Pusher este o aplicație open-source care înlocuiește obiceiul periculos de a trimite prin e-mail sau mesaje date de autentificare în text simplu. În loc să trimiți secretul direct, generezi un URL de unică folosință care livrează conținutul o singură dată și apoi se șterge singur în funcție de numărul de vizualizări, timpul scurs sau ambele. Parolele, fișierele, URL-urile și codurile QR sunt toate acceptate, iar fiecare „push” poate necesita o frază de acces suplimentară înainte de a fi dezvăluit.
Auto-găzduirea Password Pusher pe propriul tău VPS păstrează fiecare secret în infrastructura pe care o controlezi — niciun SaaS terț nu citește, înregistrează sau reține datele tale de autentificare partajate, iar istoricul complet de audit rămâne pe serverul tău alături de date.
Funcționalități cheie ale Password Pusher
Linkuri cu auto-distrugere
URL-urile unice expiră după un număr configurat de vizualizări sau un interval de timp, astfel încât secretele nu pot fi recitite sau divulgate din căsuțele poștale.
Protecția frazei de acces
Adaugă o parolă separată pe lângă link, astfel încât un URL interceptat singur să nu fie suficient pentru a dezvălui secretul.
Fișiere și Coduri QR
Împinge parole, fișiere, URL-uri și coduri QR prin același flux de livrare auditat, cu politici de expirare specifice fiecărui tip.
Jurnalizare completă a auditului
Urmărește crearea, recuperarea și identitatea vizualizatorului pentru fiecare push, cu conturi opționale și autentificare cu doi factori pentru panoul de bord.
Branding personalizat
Personalizează UI-ul cu marca proprie, cu propriul tău titlu, slogan, temă și subsol, pentru echipele interne sau implementări orientate către clienți.
API JSON
Integrează partajarea parolelor în scripturi, pipeline-uri CI sau instrumente interne prin intermediul API-ului JSON v2 documentat.
De ce să rulezi Password Pusher pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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