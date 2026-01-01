Reducere de până la 69% pentru Password Pusher

Instalează Password Pusher cu un singur click.

Serviciu open-source pentru partajarea parolelor, fișierelor și linkurilor prin intermediul unor URL-uri autodistructive care expiră în funcție de numărul de vizualizări sau de timp.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Instalează Password Pusher cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru Password Pusher

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Password Pusher

Password Pusher este o aplicație open-source care înlocuiește obiceiul periculos de a trimite prin e-mail sau mesaje date de autentificare în text simplu. În loc să trimiți secretul direct, generezi un URL de unică folosință care livrează conținutul o singură dată și apoi se șterge singur în funcție de numărul de vizualizări, timpul scurs sau ambele. Parolele, fișierele, URL-urile și codurile QR sunt toate acceptate, iar fiecare „push” poate necesita o frază de acces suplimentară înainte de a fi dezvăluit.

Auto-găzduirea Password Pusher pe propriul tău VPS păstrează fiecare secret în infrastructura pe care o controlezi — niciun SaaS terț nu citește, înregistrează sau reține datele tale de autentificare partajate, iar istoricul complet de audit rămâne pe serverul tău alături de date.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Password Pusher

Linkuri cu auto-distrugere

URL-urile unice expiră după un număr configurat de vizualizări sau un interval de timp, astfel încât secretele nu pot fi recitite sau divulgate din căsuțele poștale.

Protecția frazei de acces

Adaugă o parolă separată pe lângă link, astfel încât un URL interceptat singur să nu fie suficient pentru a dezvălui secretul.

Fișiere și Coduri QR

Împinge parole, fișiere, URL-uri și coduri QR prin același flux de livrare auditat, cu politici de expirare specifice fiecărui tip.

Jurnalizare completă a auditului

Urmărește crearea, recuperarea și identitatea vizualizatorului pentru fiecare push, cu conturi opționale și autentificare cu doi factori pentru panoul de bord.

Branding personalizat

Personalizează UI-ul cu marca proprie, cu propriul tău titlu, slogan, temă și subsol, pentru echipele interne sau implementări orientate către clienți.

API JSON

Integrează partajarea parolelor în scripturi, pipeline-uri CI sau instrumente interne prin intermediul API-ului JSON v2 documentat.

De ce să rulezi Password Pusher pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀

Noel
Noel

În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.

Omkar
Omkar

Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.

Sylvain
Sylvain

Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.

Herriman
Herriman

VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.

Martin K
Martin K

Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.

30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

Începe acum

Explorează mai multe aplicații de implementat

Vaultwarden

Vaultwarden

Vaultwarden este un manager de parole simplu de utilizat, cu auto-găzduire, compatibil cu Bitwarden

Implementează
2FAuth

2FAuth

Aplicație pentru gestionarea codurilor de autentificare cu doi factori, cu autogăzduire, pentru web și mobil

Implementează
Authentik

Authentik

Verificator de identitate open-source, axat pe flexibilitate și versatilitate

Implementează
Vezi toate aplicațiile

Ne pasă de confidențialitatea ta

Acest site web utilizează cookie-uri care sunt necesare pentru ca site-ul să funcționeze corect și pentru a obține date despre modul în care interacționezi cu acesta, precum și în scopuri de marketing. Dacă dai click pe Acceptă, îți exprimi acordul la stocarea modulelor cookie pe didpozitivul tău pentru reclame, personalizare și statistici, așa cum este descris în Politica noastră de Cookies.