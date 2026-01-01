Password Pusher este o aplicație open-source care înlocuiește obiceiul periculos de a trimite prin e-mail sau mesaje date de autentificare în text simplu. În loc să trimiți secretul direct, generezi un URL de unică folosință care livrează conținutul o singură dată și apoi se șterge singur în funcție de numărul de vizualizări, timpul scurs sau ambele. Parolele, fișierele, URL-urile și codurile QR sunt toate acceptate, iar fiecare „push” poate necesita o frază de acces suplimentară înainte de a fi dezvăluit.

Auto-găzduirea Password Pusher pe propriul tău VPS păstrează fiecare secret în infrastructura pe care o controlezi — niciun SaaS terț nu citește, înregistrează sau reține datele tale de autentificare partajate, iar istoricul complet de audit rămâne pe serverul tău alături de date.