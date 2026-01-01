Xibo CMS este o platformă de digital signage matură, complet open-source, utilizată pentru a proiecta machete, a organiza biblioteci media și a programa conținut pe flote de ecrane — de la un singur ecran din hol până la mii de puncte finale la nivel național. CMS-ul gestionează utilizatorii, permisiunile, campaniile, segmentarea pe intervale orare (dayparting) și raportarea dovezilor de redare (proof-of-play), în timp ce Xibo Players ușori, care rulează pe Android, webOS, Tizen, Linux sau Windows, redau conținutul pe ecran.

Găzduirea proprie a Xibo CMS pe VPS-ul tău menține programările, analizele de audiență și activele media sub controlul tău, fără taxe SaaS per ecran. Acest șablon livrează CMS-ul cu MySQL, releul de mesaje XMR pentru controlul în timp real al playerelor, Memcached pentru caching și QuickChart pentru diagrame încorporate — toate conectate și expuse prin proxy-ul invers Traefik preinstalat, cu HTTPS automat.