Reducere de până la 69% pentru Xibo CMS

Implementează Xibo CMS cu un singur click.

CMS de semnalizare digitală open-source pentru programarea șabloanelor și a conținutului media pe rețele de ecrane de la un singur server central.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție
Implementează Xibo CMS cu un singur click.

Alege un plan VPS pentru Xibo CMS

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Xibo CMS

Xibo CMS este o platformă de digital signage matură, complet open-source, utilizată pentru a proiecta machete, a organiza biblioteci media și a programa conținut pe flote de ecrane — de la un singur ecran din hol până la mii de puncte finale la nivel național. CMS-ul gestionează utilizatorii, permisiunile, campaniile, segmentarea pe intervale orare (dayparting) și raportarea dovezilor de redare (proof-of-play), în timp ce Xibo Players ușori, care rulează pe Android, webOS, Tizen, Linux sau Windows, redau conținutul pe ecran.

Găzduirea proprie a Xibo CMS pe VPS-ul tău menține programările, analizele de audiență și activele media sub controlul tău, fără taxe SaaS per ecran. Acest șablon livrează CMS-ul cu MySQL, releul de mesaje XMR pentru controlul în timp real al playerelor, Memcached pentru caching și QuickChart pentru diagrame încorporate — toate conectate și expuse prin proxy-ul invers Traefik preinstalat, cu HTTPS automat.

Începe
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Xibo CMS

Designer de aspect

Construiește layout-uri multi-zonă combinând imagini, video, pagini web, RSS, știri derulante și widget-uri folosind un editor vizual drag-and-drop în browser.

Programare și segmentarea zilei

Programează campanii după intervalul de date, ora din zi, ziua săptămânii, recurență sau prioritate — inclusiv redare bazată pe geolocație și declanșată de evenimente.

Gestionare grupuri de afișare

Organizează sute sau mii de ecrane în grupuri și etichete, apoi trimite programe diferite fiecărui segment dintr-o singură consolă centrală.

Controlul jucătorului în timp real

Releul de mesaje XMR inclus transmite modificările de aspect, cererile de captură de ecran și comenzile către jucătorii conectați în momentul în care publici.

Raportare a dovezii de redare

Se pot captura statistici de redare per afișaj pentru conformitate și reconcilierea anunțurilor, cu rapoarte exportabile în format CSV sau afișate ca grafice.

Jucători multiplatformă

Asociază CMS-ul cu playere Xibo gratuite sau licențiate pe Android, webOS, Tizen, Linux și Windows pentru a controla practic orice hardware de afișaj digital.

De ce să rulezi Xibo CMS pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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