Implementează Xibo CMS cu un singur click.
CMS de semnalizare digitală open-source pentru programarea șabloanelor și a conținutului media pe rețele de ecrane de la un singur server central.
Alege un plan VPS pentru Xibo CMS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Xibo CMS
Xibo CMS este o platformă de digital signage matură, complet open-source, utilizată pentru a proiecta machete, a organiza biblioteci media și a programa conținut pe flote de ecrane — de la un singur ecran din hol până la mii de puncte finale la nivel național. CMS-ul gestionează utilizatorii, permisiunile, campaniile, segmentarea pe intervale orare (dayparting) și raportarea dovezilor de redare (proof-of-play), în timp ce Xibo Players ușori, care rulează pe Android, webOS, Tizen, Linux sau Windows, redau conținutul pe ecran.
Găzduirea proprie a Xibo CMS pe VPS-ul tău menține programările, analizele de audiență și activele media sub controlul tău, fără taxe SaaS per ecran. Acest șablon livrează CMS-ul cu MySQL, releul de mesaje XMR pentru controlul în timp real al playerelor, Memcached pentru caching și QuickChart pentru diagrame încorporate — toate conectate și expuse prin proxy-ul invers Traefik preinstalat, cu HTTPS automat.
Funcționalități cheie ale Xibo CMS
Designer de aspect
Construiește layout-uri multi-zonă combinând imagini, video, pagini web, RSS, știri derulante și widget-uri folosind un editor vizual drag-and-drop în browser.
Programare și segmentarea zilei
Programează campanii după intervalul de date, ora din zi, ziua săptămânii, recurență sau prioritate — inclusiv redare bazată pe geolocație și declanșată de evenimente.
Gestionare grupuri de afișare
Organizează sute sau mii de ecrane în grupuri și etichete, apoi trimite programe diferite fiecărui segment dintr-o singură consolă centrală.
Controlul jucătorului în timp real
Releul de mesaje XMR inclus transmite modificările de aspect, cererile de captură de ecran și comenzile către jucătorii conectați în momentul în care publici.
Raportare a dovezii de redare
Se pot captura statistici de redare per afișaj pentru conformitate și reconcilierea anunțurilor, cu rapoarte exportabile în format CSV sau afișate ca grafice.
Jucători multiplatformă
Asociază CMS-ul cu playere Xibo gratuite sau licențiate pe Android, webOS, Tizen, Linux și Windows pentru a controla practic orice hardware de afișaj digital.
De ce să rulezi Xibo CMS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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