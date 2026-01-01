Implementează Bazarr cu un singur click.
Companion de gestionare automată a subtitrărilor pentru Sonarr și Radarr, care descarcă și actualizează subtitrări în întreaga ta bibliotecă media.
Alege un plan VPS pentru Bazarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Bazarr
Bazarr este o aplicație companion pentru Sonarr și Radarr, care automatizează întregul flux de lucru al subtitrărilor pentru biblioteca ta media. Monitorizează biblioteca ta pentru conținut nou și caută, descarcă și organizează automat subtitrări în limbile tale preferate de la peste 20 de furnizori, inclusiv OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed și Podnapisi. Atunci când devin disponibile versiuni mai bune de subtitrări, Bazarr le actualizează automat — nu este necesară căutarea manuală.
Rularea Bazarr pe un VPS dedicat îi oferă timpul de funcționare consistent și adresa IP publică fiabilă necesare pentru acces neîntrerupt la furnizori — rețelele de acasă cu IP-uri dinamice pot fi blocate de furnizorii de subtitrări în timp. Combinat cu instrumente de sincronizare a subtitrărilor care corectează nepotrivirile de sincronizare și suport pentru piste SDH pentru persoanele cu deficiențe de auz, Bazarr oferă o acoperire completă a subtitrărilor pentru fiecare element media din biblioteca ta.
Funcționalități cheie ale Bazarr
Integrare Sonarr și Radarr
Bazarr se conectează direct la configurația ta arr existentă și descarcă automat subtitrări pentru fiecare film sau episod pe măsură ce este adăugat în biblioteca ta.
20+ furnizori de subtitrări
Caută OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi și multe altele simultan pentru a maximiza șansa de a găsi subtitrări precise în limba ta.
Actualizări automate de calitate
Când o versiune mai bună de subtitrare este lansată pentru conținutul deja existent în biblioteca ta, Bazarr înlocuiește fișierul existent automat, fără nicio intervenție manuală.
Sincronizare subtitrare
Instrumentele de sincronizare încorporate ajustează sincronizarea subtitrărilor pentru a se potrivi cu pistele audio, corectând cel mai frecvent motiv pentru care subtitrările par decalate chiar și atunci când sunt descărcate din surse de încredere.
Suport pentru hipoacuzici
Preferă subtitrări SDH sau CC pentru accesibilitate — Bazarr poate prioritiza subtitrările pentru hipoacuzici de la toți furnizorii pentru fiecare element din biblioteca ta.
De ce să rulezi Bazarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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