Bazarr este o aplicație companion pentru Sonarr și Radarr, care automatizează întregul flux de lucru al subtitrărilor pentru biblioteca ta media. Monitorizează biblioteca ta pentru conținut nou și caută, descarcă și organizează automat subtitrări în limbile tale preferate de la peste 20 de furnizori, inclusiv OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed și Podnapisi. Atunci când devin disponibile versiuni mai bune de subtitrări, Bazarr le actualizează automat — nu este necesară căutarea manuală.

Rularea Bazarr pe un VPS dedicat îi oferă timpul de funcționare consistent și adresa IP publică fiabilă necesare pentru acces neîntrerupt la furnizori — rețelele de acasă cu IP-uri dinamice pot fi blocate de furnizorii de subtitrări în timp. Combinat cu instrumente de sincronizare a subtitrărilor care corectează nepotrivirile de sincronizare și suport pentru piste SDH pentru persoanele cu deficiențe de auz, Bazarr oferă o acoperire completă a subtitrărilor pentru fiecare element media din biblioteca ta.