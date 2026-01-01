Pulse este un panou de bord de monitorizare open-source, în timp real, care îți oferă o vizualizare unică și unificată a clusterelor tale Proxmox VE, a instanțelor Proxmox Backup Server, a gazdelor Docker și a sarcinilor de lucru Kubernetes. Acesta interoghează continuu fiecare nod conectat și transmite metrici CPU, memorie, stocare și rețea către o interfață web rapidă, astfel încât să poți identifica presiunea asupra unei mașini virtuale, a unui container sau a unui depozit de date de backup în momentul în care aceasta apare, mai degrabă decât după o întrerupere.

Deoarece Pulse este auto-găzduit, fiecare acreditare și metrică rămâne pe infrastructura pe care o controlezi, fără telemetrie terță parte și fără licențiere per nod. Rulându-l pe propriul tău VPS, panoul de bord rămâne accesibil chiar și atunci când o gazdă monitorizată întâmpină dificultăți, iar alertele configurabile de prag te notifică prin email, webhooks sau chat înainte ca problemele mici să se transforme în timp de nefuncționare.