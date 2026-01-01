Implementează Pulse cu instalare printr-un singur click.
Panou de bord de monitorizare în timp real pentru Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker și Kubernetes, cu alerte și metrici istorice.
Alege un plan VPS pentru Pulse
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Pulse
Pulse este un panou de bord de monitorizare open-source, în timp real, care îți oferă o vizualizare unică și unificată a clusterelor tale Proxmox VE, a instanțelor Proxmox Backup Server, a gazdelor Docker și a sarcinilor de lucru Kubernetes. Acesta interoghează continuu fiecare nod conectat și transmite metrici CPU, memorie, stocare și rețea către o interfață web rapidă, astfel încât să poți identifica presiunea asupra unei mașini virtuale, a unui container sau a unui depozit de date de backup în momentul în care aceasta apare, mai degrabă decât după o întrerupere.
Deoarece Pulse este auto-găzduit, fiecare acreditare și metrică rămâne pe infrastructura pe care o controlezi, fără telemetrie terță parte și fără licențiere per nod. Rulându-l pe propriul tău VPS, panoul de bord rămâne accesibil chiar și atunci când o gazdă monitorizată întâmpină dificultăți, iar alertele configurabile de prag te notifică prin email, webhooks sau chat înainte ca problemele mici să se transforme în timp de nefuncționare.
Funcționalități cheie ale Pulse
Vizualizare Proxmox unificată
Monitorizează multiple clustere Proxmox VE și instanțe Proxmox Backup Server dintr-un singur panou de bord, cu metrici per-VM, per-container și per-datastore.
Metricile de streaming în timp real
Indicatorii live pentru CPU, memorie, disc și rețea se actualizează continuu prin WebSocket, astfel încât să vezi modificările de încărcare imediat ce apar.
Monitorizare Docker și Kubernetes
Urmărește utilizarea resurselor containerelor și podurilor alături de gazdele tale Proxmox pentru o imagine consistentă în cadrul mașinilor virtuale și al containerelor.
Alerte de prag configurabile
Setează limite pentru CPU, memorie, stocare sau temperatură și primești notificări prin email, webhook sau chat înainte ca problemele să escaladeze.
Agentless API polling
Pulse se conectează la Proxmox folosind tokenuri API, deci nu trebuie să instalezi nimic în plus pe nodurile pe care le monitorizează.
De ce să rulezi Pulse pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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Alerta
Platformă open-source de administrare a alertelor pentru consolidarea alertelor de monitorizare