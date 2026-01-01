yt-dlp Web UI este o interfață web de înaltă performanță și un server JSON-RPC pentru popularul program de descărcare yt-dlp. Acesta expune întreaga putere a yt-dlp printr-o interfață web curată, astfel încât să poți pune în coadă descărcări, să monitorizezi progresul în timp real, să urmărești transmisiuni live viitoare și să descarci videoclipuri de pe YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud și sute de alte site-uri acceptate, fără a folosi linia de comandă.

Găzduirea proprie pe VPS-ul tău te eliberează de instalatoarele desktop, de extensiile de browser care se strică la fiecare modificare a site-ului și de programele de descărcare online susținute de reclame. Fișierele ajung direct pe stocarea serverului la lățimea de bandă a centrului de date, serverul RPC îți permite să scrii scripturi de automatizare, iar o limită de coadă încorporată protejează resursele partajate de pe server.