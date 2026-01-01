Implementează yt-dlp Web UI printr-o instalare cu un singur click.
Interfață web auto-găzduită și server RPC pentru yt-dlp care descarcă video și audio de pe peste 1.000 de site-uri.
Alege un plan VPS pentru yt-dlp Web UI
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu yt-dlp Web UI
yt-dlp Web UI este o interfață web de înaltă performanță și un server JSON-RPC pentru popularul program de descărcare yt-dlp. Acesta expune întreaga putere a yt-dlp printr-o interfață web curată, astfel încât să poți pune în coadă descărcări, să monitorizezi progresul în timp real, să urmărești transmisiuni live viitoare și să descarci videoclipuri de pe YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud și sute de alte site-uri acceptate, fără a folosi linia de comandă.
Găzduirea proprie pe VPS-ul tău te eliberează de instalatoarele desktop, de extensiile de browser care se strică la fiecare modificare a site-ului și de programele de descărcare online susținute de reclame. Fișierele ajung direct pe stocarea serverului la lățimea de bandă a centrului de date, serverul RPC îți permite să scrii scripturi de automatizare, iar o limită de coadă încorporată protejează resursele partajate de pe server.
Funcționalități cheie ale yt-dlp Web UI
Produs de yt-dlp
Construit pe yt-dlp, care permite descărcări de pe YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud și de pe peste o mie de alte site-uri video și audio.
Coadă în timp real
Urmărește fiecare descărcare activă și în așteptare cu progres în timp real, ETA și actualizări de viteză transmise prin WebSockets.
Selecție format
Alege formate video și audio exacte, extrage doar audio, suprascrie numele fișierelor de ieșire sau transmite argumente yt-dlp personalizate și sigure pentru fiecare descărcare.
Server JSON-RPC
Un endpoint RPC scriptabil îți permite să declanșezi descărcări din joburi cron, scripturi sau clienți terți fără a utiliza interfața de utilizator.
Limite de concurență
Dimensiunea configurabilă a cozii menține descărcările simultane sub control, astfel încât o listă de redare mare să nu epuizeze lățimea de bandă a VPS-ului sau operațiile I/O ale discului.
Autentificare bazată pe Token
Autentificarea JWT integrată protejează UI-ul web și punctele finale RPC în spatele unui nume de utilizator și a unei parole generate.
De ce să rulezi yt-dlp Web UI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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