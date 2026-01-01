Reducere de până la 69% pentru yt-dlp Web UI

Implementează yt-dlp Web UI printr-o instalare cu un singur click.

Interfață web auto-găzduită și server RPC pentru yt-dlp care descarcă video și audio de pe peste 1.000 de site-uri.

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VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție
Implementează yt-dlp Web UI printr-o instalare cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
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Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu yt-dlp Web UI

yt-dlp Web UI este o interfață web de înaltă performanță și un server JSON-RPC pentru popularul program de descărcare yt-dlp. Acesta expune întreaga putere a yt-dlp printr-o interfață web curată, astfel încât să poți pune în coadă descărcări, să monitorizezi progresul în timp real, să urmărești transmisiuni live viitoare și să descarci videoclipuri de pe YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud și sute de alte site-uri acceptate, fără a folosi linia de comandă.

Găzduirea proprie pe VPS-ul tău te eliberează de instalatoarele desktop, de extensiile de browser care se strică la fiecare modificare a site-ului și de programele de descărcare online susținute de reclame. Fișierele ajung direct pe stocarea serverului la lățimea de bandă a centrului de date, serverul RPC îți permite să scrii scripturi de automatizare, iar o limită de coadă încorporată protejează resursele partajate de pe server.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale yt-dlp Web UI

Produs de yt-dlp

Construit pe yt-dlp, care permite descărcări de pe YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud și de pe peste o mie de alte site-uri video și audio.

Coadă în timp real

Urmărește fiecare descărcare activă și în așteptare cu progres în timp real, ETA și actualizări de viteză transmise prin WebSockets.

Selecție format

Alege formate video și audio exacte, extrage doar audio, suprascrie numele fișierelor de ieșire sau transmite argumente yt-dlp personalizate și sigure pentru fiecare descărcare.

Server JSON-RPC

Un endpoint RPC scriptabil îți permite să declanșezi descărcări din joburi cron, scripturi sau clienți terți fără a utiliza interfața de utilizator.

Limite de concurență

Dimensiunea configurabilă a cozii menține descărcările simultane sub control, astfel încât o listă de redare mare să nu epuizeze lățimea de bandă a VPS-ului sau operațiile I/O ale discului.

Autentificare bazată pe Token

Autentificarea JWT integrată protejează UI-ul web și punctele finale RPC în spatele unui nume de utilizator și a unei parole generate.

De ce să rulezi yt-dlp Web UI pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

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