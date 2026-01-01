Instalează OneDev cu un singur click.
Platformă DevOps all-in-one cu auto-găzduire, cu găzduire Git, pipeline-uri CI/CD, panouri kanban și un registru de pachete.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OneDev
OneDev este o platformă DevOps completă, auto-găzduită, care integrează găzduirea Git, automatizarea CI/CD, urmărirea problemelor, panourile kanban și un registru de pachete într-o singură aplicație. Constructorul său vizual de pipeline-uri și funcțiile de inteligență a codului îl fac accesibil dezvoltatorilor fără o expertiză DevOps aprofundată, în timp ce limbajul avansat de interogare oferă utilizatorilor avansați un control precis asupra construirilor, problemelor și commit-urilor.
Auto-găzduirea OneDev pe VPS-ul tău înseamnă dezvoltatori nelimitați la un cost fix al infrastructurii, cu proprietate deplină asupra codului sursă și a artefactelor de construire. Acest șablon include PostgreSQL pentru stocarea fiabilă a datelor și acces la socket-ul Docker, astfel încât OneDev să poată rula joburi CI/CD direct pe serverul tău.
Funcționalități cheie ale OneDev
Găzduire Git și revizuire de cod
Server Git complet, cu vizualizare avansată a diferențelor, protecția ramurilor și controale pentru strategia de îmbinare, pentru o revizuire structurată a codului.
Vizual CI/CD constructor
Construiește și vizualizează fluxuri fără a scrie YAML de la zero — pași drag-and-drop cu export YAML complet pentru controlul versiunilor.
Kanban și Urmărire probleme
Tablouri kanban încorporate și un sistem de urmărire a problemelor cu câmpuri personalizate și un limbaj avansat de interogare pentru filtrare precisă.
Registru de pachete
Găzduiește imaginile Docker și alte artefacte de compilare în registrul integrat, alături de codul și pipeline-urile tale.
Inteligență Cod
Navigarea prin simboluri și căutarea semantică de cod ajută dezvoltatorii să înțeleagă mai rapid bazele de cod necunoscute.
De ce să rulezi OneDev pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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