SnappyMail este un client de webmail modern, ușor, care îți permite să accesezi orice cont de email IMAP printr-o interfață de browser curată. Este un fork menținut al RainLoop, reconstruit pentru performanță — payload-ul JavaScript este cu aproximativ 66 % mai mic decât originalul, ceea ce înseamnă timpi de încărcare mai rapizi chiar și pe conexiuni lente. SnappyMail suportă mai multe conturi IMAP, criptare PGP, filtre de email Sieve, mod întunecat și navigare completă cu tastatura.

Auto-găzduirea SnappyMail pe VPS-ul tău plasează un client de email privat bazat pe browser pe propria ta infrastructură, fără telemetrie terță parte, fără publicitate și fără a necesita un cont de la un serviciu extern. Acreditivele tale de email sunt stocate doar pe serverul tău și transmise doar între VPS-ul tău și furnizorul tău de email existent.