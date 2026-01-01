Implementează SnappyMail cu instalare printr-un singur click.
Client webmail ușor, auto-găzduit, pentru accesarea conturilor de email IMAP din orice browser, fără urmărire sau reclame.
Alege un plan VPS pentru SnappyMail
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu SnappyMail
SnappyMail este un client de webmail modern, ușor, care îți permite să accesezi orice cont de email IMAP printr-o interfață de browser curată. Este un fork menținut al RainLoop, reconstruit pentru performanță — payload-ul JavaScript este cu aproximativ 66 % mai mic decât originalul, ceea ce înseamnă timpi de încărcare mai rapizi chiar și pe conexiuni lente. SnappyMail suportă mai multe conturi IMAP, criptare PGP, filtre de email Sieve, mod întunecat și navigare completă cu tastatura.
Auto-găzduirea SnappyMail pe VPS-ul tău plasează un client de email privat bazat pe browser pe propria ta infrastructură, fără telemetrie terță parte, fără publicitate și fără a necesita un cont de la un serviciu extern. Acreditivele tale de email sunt stocate doar pe serverul tău și transmise doar între VPS-ul tău și furnizorul tău de email existent.
Funcționalități cheie ale SnappyMail
Mai multe conturi IMAP
Conectează-te și comută între oricâte conturi IMAP dintr-o singură sesiune SnappyMail, inclusiv Gmail, Outlook, Fastmail sau servere de mail auto-găzduite.
Criptare PGP
Compune și citește mesaje criptate PGP direct în browser, fără a instala o extensie de client de email sau a gestiona chei în afara interfeței.
Editor filtre Sieve
Scrie și gestionează reguli de filtrare a emailurilor Sieve pe partea de server direct în SnappyMail, automatizând sortarea folderelor și gestionarea mesajelor fără reguli pe partea de client.
Fără Urmărire sau Reclame
SnappyMail nu conține analize, butoane de rețele sociale sau scripturi terțe — conținutul emailurilor și metadatele rămân în întregime în infrastructura ta.
Mod întunecat și Teme
Modul întunecat încorporat și multiplele opțiuni de temă permit utilizatorilor să personalizeze interfața fără extensii de browser sau suprascrieri CSS personalizate.
De ce să rulezi SnappyMail pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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