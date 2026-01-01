Reducere de până la 69% pentru SnappyMail

Implementează SnappyMail cu instalare printr-un singur click.

Client webmail ușor, auto-găzduit, pentru accesarea conturilor de email IMAP din orice browser, fără urmărire sau reclame.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție
Implementează SnappyMail cu instalare printr-un singur click.

Alege un plan VPS pentru SnappyMail

69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
64% reducere
KVM 2
21,99
7,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile se plătesc în avans. Prețul afișat reflectă costul total, împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu SnappyMail

SnappyMail este un client de webmail modern, ușor, care îți permite să accesezi orice cont de email IMAP printr-o interfață de browser curată. Este un fork menținut al RainLoop, reconstruit pentru performanță — payload-ul JavaScript este cu aproximativ 66 % mai mic decât originalul, ceea ce înseamnă timpi de încărcare mai rapizi chiar și pe conexiuni lente. SnappyMail suportă mai multe conturi IMAP, criptare PGP, filtre de email Sieve, mod întunecat și navigare completă cu tastatura.

Auto-găzduirea SnappyMail pe VPS-ul tău plasează un client de email privat bazat pe browser pe propria ta infrastructură, fără telemetrie terță parte, fără publicitate și fără a necesita un cont de la un serviciu extern. Acreditivele tale de email sunt stocate doar pe serverul tău și transmise doar între VPS-ul tău și furnizorul tău de email existent.

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Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale SnappyMail

Mai multe conturi IMAP

Conectează-te și comută între oricâte conturi IMAP dintr-o singură sesiune SnappyMail, inclusiv Gmail, Outlook, Fastmail sau servere de mail auto-găzduite.

Criptare PGP

Compune și citește mesaje criptate PGP direct în browser, fără a instala o extensie de client de email sau a gestiona chei în afara interfeței.

Editor filtre Sieve

Scrie și gestionează reguli de filtrare a emailurilor Sieve pe partea de server direct în SnappyMail, automatizând sortarea folderelor și gestionarea mesajelor fără reguli pe partea de client.

Fără Urmărire sau Reclame

SnappyMail nu conține analize, butoane de rețele sociale sau scripturi terțe — conținutul emailurilor și metadatele rămân în întregime în infrastructura ta.

Mod întunecat și Teme

Modul întunecat încorporat și multiplele opțiuni de temă permit utilizatorilor să personalizeze interfața fără extensii de browser sau suprascrieri CSS personalizate.

De ce să rulezi SnappyMail pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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