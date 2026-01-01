Instalează The Lounge cu un singur click.
Client IRC auto-găzduit, permanent activ, care te menține conectat și îți stochează întregul istoric de mesaje pe toate dispozitivele.
Alege un plan VPS pentru The Lounge
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu The Lounge
The Lounge este un client IRC web auto-găzduit care acționează ca un bouncer IRC persistent — rămânând conectat la rețele 24/7, astfel încât să nu ratezi niciodată mesaje. Acesta stochează istoricul complet al conversațiilor și sincronizează marcajele de citire pe toate dispozitivele tale printr-o interfață de browser responsivă.
Auto-găzduirea The Lounge pe un VPS oferă fiecărui utilizator o prezență IRC permanentă fără a necesita un serviciu BNC separat. Acesta suportă mai multe conturi de utilizator, autentificare SASL și LDAP, notificări push, previzualizări de linkuri și conexiuni simultane la mai multe rețele IRC.
Funcționalități cheie ale The Lounge
Conexiune permanentă
The Lounge rămâne conectat la rețelele IRC 24/7 pe VPS-ul tău, așa că nu pierzi niciodată mesaje chiar și atunci când dispozitivele tale sunt offline.
Istoricul complet al mesajelor
Toate mesajele sunt stocate pe server și sincronizate pe fiecare dispozitiv, oferindu-ți istoricul complet din orice browser.
Suport multi-rețea
Conectează-te la mai multe rețele IRC simultan cu conturi separate pentru fiecare utilizator de pe serverul tău.
Notificări push
Primește notificări push pe mobil și desktop pentru mențiuni și mesaje directe, fără a ține o filă de browser deschisă.
De ce să rulezi The Lounge pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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