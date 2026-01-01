The Lounge este un client IRC web auto-găzduit care acționează ca un bouncer IRC persistent — rămânând conectat la rețele 24/7, astfel încât să nu ratezi niciodată mesaje. Acesta stochează istoricul complet al conversațiilor și sincronizează marcajele de citire pe toate dispozitivele tale printr-o interfață de browser responsivă.

Auto-găzduirea The Lounge pe un VPS oferă fiecărui utilizator o prezență IRC permanentă fără a necesita un serviciu BNC separat. Acesta suportă mai multe conturi de utilizator, autentificare SASL și LDAP, notificări push, previzualizări de linkuri și conexiuni simultane la mai multe rețele IRC.