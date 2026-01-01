Instalează Traduora cu instalare dintr-un singur click.
Platformă de management al traducerilor auto-găzduită pentru echipe, cu REST API, acces bazat pe roluri și import/export multi-format.
Alege un plan VPS pentru Traduora
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Traduora
Traduora este o platformă de gestionare a traducerilor cu auto-găzduire, concepută pentru echipele de dezvoltare care gestionează localizarea în mai multe limbi. Oferă o interfață web curată pentru organizarea proiectelor de traducere, cu suport pentru import și export în formate JSON, YAML și CSV.
Auto-găzduirea Traduora pe un VPS păstrează toate datele tale de localizare private și se integrează direct cu pipeline-urile CI/CD prin API-ul său REST. Controlul accesului bazat pe roluri îți permite să inviți traducători, revizori și dezvoltatori cu permisiuni adecvate, în timp ce istoricul traducerilor urmărește fiecare modificare făcută unui șir.
Funcționalități cheie ale Traduora
Integrare REST API
Automatizează importurile și exporturile de traduceri în pipeline-ul tău CI/CD folosind API-ul REST complet, fără intervenție manuală.
Export multi-format
Exportă traduceri ca JSON, YAML, CSV și alte formate pentru a le introduce direct în orice framework sau sistem de compilare.
Acces bazat pe roluri
Acordă dezvoltatorilor, traducătorilor și recenzorilor diferite niveluri de permisiuni pentru a menține proiectele organizate și sigure.
Istoricul traducerilor
Fiecare modificare a unui șir de traducere este urmărită, permițându-ți să auditezi modificările și să revii la versiunile anterioare.
De ce să rulezi Traduora pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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