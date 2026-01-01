Traduora este o platformă de gestionare a traducerilor cu auto-găzduire, concepută pentru echipele de dezvoltare care gestionează localizarea în mai multe limbi. Oferă o interfață web curată pentru organizarea proiectelor de traducere, cu suport pentru import și export în formate JSON, YAML și CSV.

Auto-găzduirea Traduora pe un VPS păstrează toate datele tale de localizare private și se integrează direct cu pipeline-urile CI/CD prin API-ul său REST. Controlul accesului bazat pe roluri îți permite să inviți traducători, revizori și dezvoltatori cu permisiuni adecvate, în timp ce istoricul traducerilor urmărește fiecare modificare făcută unui șir.