Instalează Hugo printr-un singur click.
Cel mai rapid generator de site-uri statice din lume pentru construirea de site-uri de documentație, bloguri și portofolii.
Alege un plan VPS pentru Hugo
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Hugo
Hugo este cel mai rapid generator de site-uri statice din lume, scris în Go și capabil să construiască site-uri web complete în milisecunde. Acesta alimentează portaluri de documentație, site-uri de marketing, bloguri personale și proprietăți web corporative pentru echipe, de la dezvoltatori individuali la organizații majore precum Kubernetes, Netlify și Let's Encrypt.
Găzduirea proprie a Hugo pe propriul tău VPS îți oferă un mediu de dezvoltare persistent, accesibil de oriunde — ideal pentru echipe distribuite, pipeline-uri de construire automate și medii de staging. Scheletul site-ului tău, configurarea temei și conținutul sunt întotdeauna disponibile prin SSH fără a te baza pe niciun serviciu de găzduire terț.
Funcționalități cheie ale Hugo
Timpi de creare de milisecunde
Hugo construiește chiar și site-uri mari cu mii de pagini în mai puțin de o secundă, dramatic mai rapid decât generatoarele bazate pe JavaScript.
Zero dependențe
Hugo este livrat ca un singur fișier binar, fără dependențe de rulare, eliminând conflictele de versiune și simplificând procesele de implementare.
Flux de active încorporat
Procesare nativă a imaginilor, bundling JavaScript, compilare Sass și suport TailwindCSS fără instrumente de construire suplimentare.
Live Reload Server
Serverul de dezvoltare integrat reflectă instantaneu modificările de conținut și design, accelerând procesul de iterație în timpul dezvoltării site-ului.
Suport multilingv
i18n nativ, cu conținut, URL-uri și meniuri specifice fiecărei limbi, simplifică crearea de site-uri multilingve, fără a necesita pluginuri.
De ce să rulezi Hugo pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
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