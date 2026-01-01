Implementează Drizzle Gateway cu o instalare printr-un singur click.
Studio de gestionare a bazelor de date auto-găzduit, construit pe baza ecosistemului Drizzle ORM, cu construire vizuală a interogărilor și suport pentru mai multe baze de date.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Drizzle Gateway
Drizzle Gateway este o versiune îmbunătățită, cu auto-găzduire, a Drizzle Studio, care oferă dezvoltatorilor și administratorilor de baze de date o interfață web completă pentru gestionarea bazelor tale de date. Construit pe ecosistemul Drizzle ORM, oferă construirea avansată de interogări, vizualizarea schemei în timp real și gestionarea migrațiilor într-un singur instrument accesibil din orice browser.
Aplicația suportă conexiuni multiple simultane la baze de date, transformând-o într-un hub centralizat pentru echipele care lucrează în mediile de dezvoltare, staging și producție. Protecția prin parolă principală securizează accesul, în timp ce stocarea persistentă menține intacte toate configurațiile de conexiune și interogările salvate la reporniri. Auto-găzduirea asigură că credențialele sensibile ale bazei de date nu părăsesc niciodată infrastructura ta.
Funcționalități cheie ale Drizzle Gateway
Constructor vizual de interogări
Construiește și execută interogări de baze de date printr-o interfață intuitivă cu siguranță a tipurilor — nu este necesar SQL brut pentru operațiuni comune.
Vizualizarea schemei
Vezi structura bazei tale de date și relațiile într-o diagramă vizuală în timp real care se actualizează pe măsură ce faci modificări de schemă.
Conexiuni la baze de date multiple
Gestionează conexiunile la mai multe baze de date simultan, comutând între medii fără a părăsi interfața.
Managementul migrației
Generează, previzualizează și aplică migrări de schemă direct din UI, păstrând evoluția bazei tale de date organizată și auditabilă.
Protecție parolă principală
Securizează accesul la toate conexiunile la baza de date în spatele unei singure parole principale, păstrând datele de autentificare în siguranță pe VPS-ul tău.
De ce să rulezi Drizzle Gateway pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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