Implementează FlexGet cu un singur click.
Instrument puternic de automatizare pentru descărcarea și gestionarea conținutului media din fluxuri RSS, site-uri de torrent și multe altele.
Alege un plan VPS pentru FlexGet
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu FlexGet
FlexGet este un instrument de automatizare multifuncțional pentru conținut din RSS, site-uri de torrent, indexatoare Usenet și zeci de alte surse. Acesta preia metadatele episoadelor și filmelor, filtrează lansările în funcție de regulile tale de calitate, elimină duplicatele din biblioteca ta existentă și transmite descărcările potrivite către clienți de torrent, descărcătoare Usenet sau scripturi de post-procesare — totul fiind gestionat dintr-o singură configurație YAML declarativă.
Găzduirea FlexGet pe un VPS menține automatizarea ta mereu activă, astfel încât feed-urile să nu rateze niciodată o fereastră de lansare. Se integrează cu Sonarr, Radarr, qBittorrent, SABnzbd și cu întregul ecosistem de servere media ca elementul de programare care menține totul alimentat.
Funcționalități cheie ale FlexGet
Automatizare bazată pe YAML
Declară fiecare flux, filtru, transformare și țintă de descărcare într-un singur fișier de configurare — ușor de gestionat versiunile și de replicat pe mai multe instanțe.
Sute de integrări
Plugin-uri integrate pentru site-uri de torrente, fluxuri RSS, Trakt, IMDb, TheTVDB, qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet și multe altele.
Descoperire de seriale și filme
Urmărește seriale și filme de la diferiți furnizori, elimină duplicatele din biblioteca ta și preia doar lansările care corespund regulilor tale de calitate și limbă.
Web UI și REST API
Răsfoiește sarcinile în așteptare, declanșează rulări manual și inspectează istoricul din browser — sau automatizează totul prin API-ul REST JSON.
Programare și declanșatoare
Programările în stil Cron, declanșatoarele de sistem de fișiere și punctele de intrare webhook asigură rularea automată a sarcinilor, fără intervenție manuală.
De ce să rulezi FlexGet pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.
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