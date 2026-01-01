Instalează Grafana Pyroscope cu un singur click.
Backend de profilare continuă open-source care te ajută să depanezi probleme de CPU, memorie și latență până la o singură linie de cod.
Alege un plan VPS pentru Grafana Pyroscope
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope este o bază de date open-source de profilare continuă, construită pentru a stoca și interoga date de profilare de la aplicații de producție la scară largă. Spre deosebire de profilatoarele ocazionale pe care le rulezi în timpul incidentelor, Pyroscope ingerează profile continuu din surse Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF și OpenTelemetry, astfel încât să poți compara graficele flame între implementări, regiuni sau orice etichetă personalizată.
Găzduirea proprie a Pyroscope pe VPS-ul tău păstrează datele sensibile de profil (care conțin adesea nume de funcții, căi de fișiere și urme de stivă din codul tău) în afara serviciilor terțe, permițându-ți să ajustezi retenția și stocarea pentru a se potrivi cu volumul tău de lucru. Modul single-binary inclus rulează componentele de distribuitor, ingester, interogare și compactor într-un singur container cu stocare pe sistemul de fișiere local — nu sunt necesare Kubernetes, stocare de obiecte sau dependențe externe.
Funcționalități cheie ale Grafana Pyroscope
Profilare continuă
Ingerează profiluri de la serviciile în execuție non-stop, în loc să aștepți un incident, astfel încât să poți compara oricare două momente în timp pe un grafic flacără.
Suport limbi multiple
SDK-uri native pentru Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust și .NET, plus auto-instrumentare Grafana Alloy și eBPF pentru profilare fără cod a oricărui binar.
Compatibil OpenTelemetry
Acceptă profiluri prin protocolul OpenTelemetry și corelează-le cu urmele, metricile și jurnalele existente, fără a schimba pipeline-ul colectorului tău.
Comparații grafic flacără
Compară două grafice flacără unul lângă altul pentru a vedea instantaneu ce funcții au regresat după o implementare, au scalat slab sub sarcină sau s-au îmbunătățit după o remediere.
Filtrare după etichete
Filtrează profilurile după orice etichetă — serviciu, regiune, versiune, chiriaș sau dimensiune personalizată — pentru a izola sarcina de lucru exactă care cauzează o regresie de performanță.
Stocare binară single
Rulează ca un singur container cu stocare locală pe sistemul de fișiere în mod implicit, cu backend-uri opționale S3, GCS și Azure atunci când depășești un singur nod.
De ce să rulezi Grafana Pyroscope pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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