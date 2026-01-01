Grafana Pyroscope este o bază de date open-source de profilare continuă, construită pentru a stoca și interoga date de profilare de la aplicații de producție la scară largă. Spre deosebire de profilatoarele ocazionale pe care le rulezi în timpul incidentelor, Pyroscope ingerează profile continuu din surse Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF și OpenTelemetry, astfel încât să poți compara graficele flame între implementări, regiuni sau orice etichetă personalizată.

Găzduirea proprie a Pyroscope pe VPS-ul tău păstrează datele sensibile de profil (care conțin adesea nume de funcții, căi de fișiere și urme de stivă din codul tău) în afara serviciilor terțe, permițându-ți să ajustezi retenția și stocarea pentru a se potrivi cu volumul tău de lucru. Modul single-binary inclus rulează componentele de distribuitor, ingester, interogare și compactor într-un singur container cu stocare pe sistemul de fișiere local — nu sunt necesare Kubernetes, stocare de obiecte sau dependențe externe.