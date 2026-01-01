Implementează Matrix Synapse cu un singur click.
Server de chat descentralizat, criptat end-to-end, pentru comunicare securizată în timp real, cu suport complet pentru federație.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Matrix Synapse
Matrix Synapse este homeserver-ul de referință pentru protocolul de comunicare deschis Matrix, permițând mesageria în timp real, apeluri vocale și video, partajarea fișierelor și criptarea end-to-end printr-o rețea federată de servere. Fiind de încredere pentru guverne, universități și întreprinderi din întreaga lume, Synapse permite utilizatorilor tăi să comunice în siguranță, păstrând toate datele pe propria infrastructură.
Federația permite serverului tău să se conecteze fără probleme cu alte servere Matrix, astfel încât utilizatorii tăi pot ajunge la oricine din rețeaua globală Matrix. Cu bridge-uri către Slack, Discord, IRC și Telegram, Synapse se integrează în fluxurile de lucru de comunicare existente fără a forța pe toată lumea pe o singură platformă.
Funcționalități cheie ale Matrix Synapse
Criptare end-to-end
Toate mesajele private și chat-urile de grup sunt criptate în mod implicit, asigurând că datele rămân private chiar și față de administratorii serverului.
Suport federație
Comunică cu utilizatorii de pe orice server Matrix din întreaga lume prin federație fluidă între servere.
Punți de platformă
Conectează-te la Slack, Discord, IRC, Telegram și alte platforme prin punți de protocol.
Camere și spații
Organizează conversațiile cu camere, spații, fire de discuție, reacții și editarea mesajelor pentru comunicare structurată.
Apeluri vocale și video
Efectuează apeluri VoIP voce și video direct în clienții Matrix, fără servicii externe.
Integrare SSO
Autentifică utilizatorii prin furnizori OIDC, SAML și CAS pentru autentificare unică la nivel de întreprindere.
De ce să rulezi Matrix Synapse pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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