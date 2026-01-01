OpenBudgeteer este o aplicație de finanțe personale auto-găzduită, construită pe principiul bugetării pe categorii — inspirată de instrumente precum YNAB și Buckets. Aloci fiecare dolar din venituri unor categorii specifice de cheltuieli înainte de începerea lunii, oferindu-ți un plan clar și intenționat pentru banii tăi, în loc să reacționezi la cheltuieli pe măsură ce apar.

Construită cu .NET și Blazor Server, OpenBudgeteer rulează în întregime pe propria ta infrastructură, astfel încât datele tale financiare nu ajung niciodată într-un cloud terț. Se conectează la o bază de date PostgreSQL pentru stocare durabilă și suportă autentificare opțională pentru a securiza accesul. Inclusă în lista Awesome Self-Hosted, este o alegere de încredere pentru utilizatorii preocupați de confidențialitate care caută o alternativă capabilă și gratuită la software-ul comercial de bugetare.