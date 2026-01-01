Implementează OpenBudgeteer prin instalare cu un singur click.
Aplicație open-source de bugetare de tip „bucket” pentru a prelua controlul asupra finanțelor tale personale printr-o abordare structurată, bazată pe categorii.
Alege un plan VPS pentru OpenBudgeteer
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenBudgeteer
OpenBudgeteer este o aplicație de finanțe personale auto-găzduită, construită pe principiul bugetării pe categorii — inspirată de instrumente precum YNAB și Buckets. Aloci fiecare dolar din venituri unor categorii specifice de cheltuieli înainte de începerea lunii, oferindu-ți un plan clar și intenționat pentru banii tăi, în loc să reacționezi la cheltuieli pe măsură ce apar.
Construită cu .NET și Blazor Server, OpenBudgeteer rulează în întregime pe propria ta infrastructură, astfel încât datele tale financiare nu ajung niciodată într-un cloud terț. Se conectează la o bază de date PostgreSQL pentru stocare durabilă și suportă autentificare opțională pentru a securiza accesul. Inclusă în lista Awesome Self-Hosted, este o alegere de încredere pentru utilizatorii preocupați de confidențialitate care caută o alternativă capabilă și gratuită la software-ul comercial de bugetare.
Funcționalități cheie ale OpenBudgeteer
Bugetare pe categorii
Alocă fiecare dolar din venit către categorii de cheltuieli predefinite la începutul fiecărei luni, menținându-ți finanțele organizate și sub control.
Proprietate deplină asupra datelor
Datele tale financiare sunt stocate exclusiv pe propriul tău VPS — fără cloud terț, fără taxe de abonament și fără blocare la furnizor.
Autentificare opțională
Protejează-ți bugetul cu autentificare încorporată cu nume de utilizator și parolă, păstrând informațiile financiare sensibile accesibile doar ție.
Persistența PostgreSQL
Stochează toate tranzacțiile și datele bugetare într-o bază de date PostgreSQL dedicată, pentru o persistență fiabilă, rezistentă la erori și un backup facil.
Blazor Server UI
Interfața web modernă, responsivă, alimentată de Blazor Server, oferă o experiență de bugetare rapidă și interactivă direct în browser.
De ce să rulezi OpenBudgeteer pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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