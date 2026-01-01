Countly este o platformă de analiză și implicare open-source, axată pe confidențialitate, în care au încredere mii de echipe pentru a urmări performanța produselor și comportamentul utilizatorilor pe aplicații mobile, web, desktop și IoT. Arhitectura sa bazată pe plugin-uri îți permite să activezi doar ceea ce ai nevoie — de la urmărirea sesiunilor și raportarea erorilor, la notificări push și configurare la distanță — fără a-ți încărca implementarea.

Auto-găzduirea Countly îți oferă proprietate completă asupra datelor tale de analiză, fără partajarea datelor cu terți, fără limite de eșantionare și fără prețuri per eveniment. Rulează-l pe propriul tău VPS pentru a păstra datele sensibile despre comportamentul utilizatorilor în întregime în cadrul infrastructurii tale și pentru a îndeplini cerințele de conformitate GDPR și de confidențialitate.