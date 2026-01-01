Implementează Countly cu o instalare dintr-un singur click.
Platformă de analiză a produselor, axată pe confidențialitate, pentru urmărirea parcursurilor utilizatorilor pe aplicații mobile, web și desktop.
Alege un plan VPS pentru Countly
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Countly
Countly este o platformă de analiză și implicare open-source, axată pe confidențialitate, în care au încredere mii de echipe pentru a urmări performanța produselor și comportamentul utilizatorilor pe aplicații mobile, web, desktop și IoT. Arhitectura sa bazată pe plugin-uri îți permite să activezi doar ceea ce ai nevoie — de la urmărirea sesiunilor și raportarea erorilor, la notificări push și configurare la distanță — fără a-ți încărca implementarea.
Auto-găzduirea Countly îți oferă proprietate completă asupra datelor tale de analiză, fără partajarea datelor cu terți, fără limite de eșantionare și fără prețuri per eveniment. Rulează-l pe propriul tău VPS pentru a păstra datele sensibile despre comportamentul utilizatorilor în întregime în cadrul infrastructurii tale și pentru a îndeplini cerințele de conformitate GDPR și de confidențialitate.
Funcționalități cheie ale Countly
Urmărire multi-platformă
Colectează sesiuni, evenimente și parcursuri ale utilizatorilor din aplicații mobile (iOS, Android), web și desktop, folosind SDK-uri oficiale pentru React Native, Flutter, Unity și altele.
Raportare blocări
Captează și analizează erorile și blocările pe toate platformele, cu urme complete ale stivei și numărul de utilizatori afectați, pentru a ajuta la prioritizarea remedierilor.
Notificări push
Trimite notificări push țintite utilizatorilor iOS și Android direct din panoul de bord, cu segmentarea audienței și urmărirea livrării.
Configurare la distanță
Actualizează comportamentul aplicației în timp real fără a lansa o nouă versiune, folosind perechi cheie-valoare de configurare la distanță, legate de segmente specifice de utilizatori.
Centru de conformitate
Gestionează consimțământul GDPR și solicitările persoanelor vizate — inclusiv exportul și ștergerea datelor — dintr-o singură interfață încorporată.
De ce să rulezi Countly pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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