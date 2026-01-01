Reducere de până la 69% pentru Rackula

Instalează Rackula cu un singur click.

Designer de layout drag-and-drop pentru rack-uri de servere, pentru planificarea centrelor de date, homelab-urilor și instalațiilor de echipamente AV.

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Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
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30 zile garanție necondiționată
Instalează Rackula cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu Rackula

Rackula este un designer vizual de rack-uri open-source care îi ajută pe administratorii de sistem, pe pasionații de homelab și pe tehnicienii AV să planifice aranjamentele rack-urilor de servere printr-o interfață drag-and-drop. Suportă dimensiuni standard de rack de 1U–48U, vine cu o bibliotecă de imagini reale ale dispozitivelor sincronizate din NetBox și îți permite să exporti diagramele finalizate ca PNG, PDF sau SVG pentru documentare.

Găzduirea Rackula pe un VPS menține fiecare diagramă de rack, dispozitiv personalizat și aranjament de echipă sub controlul tău, în loc să fie într-un SaaS al unui furnizor. Implementarea persistentă partajează aranjamentele între browsere și dispozitive printr-un API backend, suportă partajarea URL-urilor și a codurilor QR pentru transferuri rapide către tehnicienii la distanță și protejează operațiunile de modificare în spatele autentificării încorporate.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale Rackula

Designer drag-and-drop

Planifică vizual aranjamentele de rack trăgând dispozitive în sloturi de 1U–48U, fără a desena diagrame în foi de calcul sau instrumente generice de desen.

Imagini de pe dispozitive reale

Construiește diagrame folosind fotografii precise față și spate ale hardware-ului real, provenite din biblioteca de tipuri de dispozitive NetBox.

Export multi-format

Exportă rack-urile finalizate ca fișiere PNG, PDF sau SVG pentru tickete de gestionare a schimbărilor, runbook-uri și documentație pentru clienți.

Partajare URL și QR

Partajează o dispunere a rack-ului cu tehnicienii de la fața locului printr-un singur link sau un cod QR scanabil, în loc să trimiți capturi de ecran prin email.

Backend persistent

Sincronizează layout-urile între browsere și dispozitive printr-un API backend cu stocare pe disc care supraviețuiește repornirilor containerelor.

Autentificare integrată

Protejează accesul de citire și scriere cu autentificarea prin nume de utilizator și parolă, plus un token de scriere API care securizează rutele de modificare.

De ce să rulezi Rackula pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

Se verifică...

Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
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Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

Gad Iradufasha
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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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