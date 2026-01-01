Instalează Rackula cu un singur click.
Designer de layout drag-and-drop pentru rack-uri de servere, pentru planificarea centrelor de date, homelab-urilor și instalațiilor de echipamente AV.
Alege un plan VPS pentru Rackula
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Rackula
Rackula este un designer vizual de rack-uri open-source care îi ajută pe administratorii de sistem, pe pasionații de homelab și pe tehnicienii AV să planifice aranjamentele rack-urilor de servere printr-o interfață drag-and-drop. Suportă dimensiuni standard de rack de 1U–48U, vine cu o bibliotecă de imagini reale ale dispozitivelor sincronizate din NetBox și îți permite să exporti diagramele finalizate ca PNG, PDF sau SVG pentru documentare.
Găzduirea Rackula pe un VPS menține fiecare diagramă de rack, dispozitiv personalizat și aranjament de echipă sub controlul tău, în loc să fie într-un SaaS al unui furnizor. Implementarea persistentă partajează aranjamentele între browsere și dispozitive printr-un API backend, suportă partajarea URL-urilor și a codurilor QR pentru transferuri rapide către tehnicienii la distanță și protejează operațiunile de modificare în spatele autentificării încorporate.
Funcționalități cheie ale Rackula
Designer drag-and-drop
Planifică vizual aranjamentele de rack trăgând dispozitive în sloturi de 1U–48U, fără a desena diagrame în foi de calcul sau instrumente generice de desen.
Imagini de pe dispozitive reale
Construiește diagrame folosind fotografii precise față și spate ale hardware-ului real, provenite din biblioteca de tipuri de dispozitive NetBox.
Export multi-format
Exportă rack-urile finalizate ca fișiere PNG, PDF sau SVG pentru tickete de gestionare a schimbărilor, runbook-uri și documentație pentru clienți.
Partajare URL și QR
Partajează o dispunere a rack-ului cu tehnicienii de la fața locului printr-un singur link sau un cod QR scanabil, în loc să trimiți capturi de ecran prin email.
Backend persistent
Sincronizează layout-urile între browsere și dispozitive printr-un API backend cu stocare pe disc care supraviețuiește repornirilor containerelor.
Autentificare integrată
Protejează accesul de citire și scriere cu autentificarea prin nume de utilizator și parolă, plus un token de scriere API care securizează rutele de modificare.
De ce să rulezi Rackula pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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