Rackula este un designer vizual de rack-uri open-source care îi ajută pe administratorii de sistem, pe pasionații de homelab și pe tehnicienii AV să planifice aranjamentele rack-urilor de servere printr-o interfață drag-and-drop. Suportă dimensiuni standard de rack de 1U–48U, vine cu o bibliotecă de imagini reale ale dispozitivelor sincronizate din NetBox și îți permite să exporti diagramele finalizate ca PNG, PDF sau SVG pentru documentare.

Găzduirea Rackula pe un VPS menține fiecare diagramă de rack, dispozitiv personalizat și aranjament de echipă sub controlul tău, în loc să fie într-un SaaS al unui furnizor. Implementarea persistentă partajează aranjamentele între browsere și dispozitive printr-un API backend, suportă partajarea URL-urilor și a codurilor QR pentru transferuri rapide către tehnicienii la distanță și protejează operațiunile de modificare în spatele autentificării încorporate.