Implementează Yaade cu un singur click.
Mediu de dezvoltare API colaborativ, open-source și auto-găzduit, construit pentru echipe care prețuiesc confidențialitatea datelor.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Yaade
Yaade este un mediu de dezvoltare API open-source, auto-găzduit, conceput ca o alternativă axată pe confidențialitate la clienții API bazați pe cloud. Spre deosebire de instrumentele găzduite care stochează colecțiile și secretele tale API pe servere terțe, Yaade păstrează toate datele pe propria ta infrastructură — inclusiv credențialele, token-urile și istoricul solicitărilor.
Echipele pot partaja colecții API în siguranță, pot gestiona mai multe medii, pot rula scripturi JavaScript ca sarcini cron sau prin API și pot importa din OpenAPI sau Postman. Cu suport multi-utilizator încorporat, token-uri de acces, autentificare OAuth2/OIDC și o bază de date H2 bazată pe fișiere care nu necesită configurare suplimentară, Yaade este suficient de ușor pentru un singur dezvoltator, dar suficient de capabil pentru o întreagă echipă de ingineri.
Funcționalități cheie ale Yaade
Colecții colaborative
Partajează colecții API în cadrul întregii tale echipe cu acces bazat pe roluri, astfel încât toată lumea să lucreze din aceeași sursă de adevăr fără a copia-lipi cereri.
Suport multi-mediu
Definește medii separate pentru dezvoltare, testare și producție, apoi schimbă contextul instantaneu fără a actualiza manual URL-urile sau token-urile.
Scripting încorporat
Scrie scripturi JavaScript pentru a automatiza fluxurile de lucru API, a rula teste sau a înlănțui cereri — și programează-le ca joburi cron sau declanșează-le prin API-ul încorporat.
OpenAPI și Postman import
Importă colecții existente din specificațiile OpenAPI sau exporturile Postman pentru a-ți migra echipa fără a reconstrui bibliotecile de cereri de la zero.
Autentificare OAuth2 și OIDC
Integrează-te cu furnizori externi de identitate folosind OAuth2 și OIDC, astfel încât echipa ta să se conecteze cu credențialele corporative existente în loc să gestioneze conturi separate.
Fără configurare bază de date
Yaade utilizează o bază de date H2 încorporată, bazată pe fișiere, așa că nu există containere de baze de date separate pe care să le configurezi — doar pornește containerul și datele tale persistă automat.
De ce să rulezi Yaade pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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