Yaade este un mediu de dezvoltare API open-source, auto-găzduit, conceput ca o alternativă axată pe confidențialitate la clienții API bazați pe cloud. Spre deosebire de instrumentele găzduite care stochează colecțiile și secretele tale API pe servere terțe, Yaade păstrează toate datele pe propria ta infrastructură — inclusiv credențialele, token-urile și istoricul solicitărilor.

Echipele pot partaja colecții API în siguranță, pot gestiona mai multe medii, pot rula scripturi JavaScript ca sarcini cron sau prin API și pot importa din OpenAPI sau Postman. Cu suport multi-utilizator încorporat, token-uri de acces, autentificare OAuth2/OIDC și o bază de date H2 bazată pe fișiere care nu necesită configurare suplimentară, Yaade este suficient de ușor pentru un singur dezvoltator, dar suficient de capabil pentru o întreagă echipă de ingineri.