Instalează October CMS cu un singur click.
CMS PHP auto-găzduit, construit pe framework-ul Laravel pentru a construi site-uri web și aplicații web moderne și flexibile.
Alege un plan VPS pentru October CMS
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu October CMS
October CMS este un sistem modern de management al conținutului, construit pe framework-ul PHP Laravel. Conceput atât pentru dezvoltatori, cât și pentru echipele de conținut, combină o interfață de backend curată cu o arhitectură puternică de teme și plugin-uri, facilitând construirea de site-uri web personalizate și aplicații web de orice complexitate.
Auto-găzduirea October CMS pe VPS-ul tău îți oferă control deplin asupra conținutului, temelor și plugin-urilor tale, fără taxe per site sau dependență de furnizor. Cu suport pentru MySQL și MariaDB, un ecosistem bogat de plugin-uri ale comunității și o bază de cod prietenoasă pentru dezvoltatori, se adaptează la orice, de la bloguri simple la platforme multi-pagini sofisticate.
Funcționalități cheie ale October CMS
Laravel Fundație
Construit pe framework-ul PHP Laravel, oferind Eloquent ORM, Artisan CLI și convenții familiare care fac personalizarea și extinderea simplă pentru dezvoltatorii PHP.
Ecosistem de pluginuri
Extinde funcționalitatea cu plugin-uri comunitare și oficiale care acoperă formulare, SEO, galerii și autentificare, fără a scrie cod personalizat.
Editor vizual Backend
Gestionarea paginilor, layout-urilor, fragmentelor și blocurilor de conținut printr-o interfață de administrare intuitivă, fără a edita fișierele direct pe server.
Sistem de teme flexibil
Construiește sau personalizează teme folosind șabloane Twig și configurații de componente definite în YAML, care separă clar prezentarea de logica aplicației.
API de conținut Headless
Expune conținut prin endpoint-uri REST API pentru a alimenta interfețe front-end headless alături de pagini tradiționale redate pe server din aceeași instalare.
De ce să rulezi October CMS pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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