Instalează Open Monograph Press cu un singur click.
Platformă open-source pentru gestionarea fluxului editorial de cărți academice, monografii și volume editate.
Alege un plan VPS pentru Open Monograph Press
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Open Monograph Press
Open Monograph Press (OMP) este o platformă de publicare gratuită, open-source, dezvoltată de Public Knowledge Project pentru edituri universitare, societăți academice și editori academici independenți. Gestionează întregul flux de lucru editorial pentru cărți — de la trimitere și revizuire internă, până la corectură, producție și publicare în catalogul online — într-un singur instrument integrat.
Găzduirea OMP pe propriul tău VPS păstrează manuscrisele, identitățile recenzenților, contractele și analizele cititorilor sub controlul tău direct, în loc să fie pe un serviciu de editură terț. Acest șablon include o bază de date MariaDB pentru stocarea fiabilă a metadatelor și rutează traficul printr-un proxy invers Traefik preinstalat, astfel încât editura ta să fie accesibilă prin HTTPS imediat ce implementarea este finalizată.
Funcționalități cheie ale Open Monograph Press
Flux de lucru editorial
Treci fiecare trimitere prin etapele de depunere, revizuire internă, revizuire externă, corectură și producție, cu atribuiri de sarcini bazate pe roluri.
Serii și cataloage
Organizează titlurile în serii de cărți, categorii și un catalog public, astfel încât cititorii să poată naviga în publicațiile tale după subiect, autor sau serie.
Formate multiple per carte
Vinde sau distribuie fiecare monografie în mai multe formate — PDF, EPUB, HTML, ediție cartonată, ediție broșată — dintr-o singură intrare de catalog cu metadate bogate.
Metadate ONIX și DOI
Generează înregistrări ONIX și înregistrează DOI-uri astfel încât monografiile tale să poată fi descoperite în cataloagele bibliotecilor, motoarele de căutare și indexurile academice.
Presă multilingvă
Rulează o publicație în mai multe limbi, cu interfață localizată, câmpuri de metadate și pagini destinate cititorilor, dintr-o singură instalare.
Open-source și auto-găzduit
Construit și întreținut de Public Knowledge Project, OMP este complet open-source, fără taxe pe titlu sau blocare la furnizor.
De ce să rulezi Open Monograph Press pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
VPS-ul Hostinger este absolut remarcabil. Funcționează mereu. Este mereu rapid și stabil. Nu este niciodată nefuncțional, nu se blochează niciodată.
Compania se descurcă bine, sunt foarte mulțumit de serviciile specifice pe care le folosesc prin intermediul lor. Nu sunt la fel de scumpe ca alte locuri cu setări VPS și abonamente tarifare foarte bune.