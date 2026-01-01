Implementează OrangeHRM printr-o instalare cu un singur click.
Sistem de management al resurselor umane open-source pentru gestionarea angajaților, concediilor, recrutării și fluxurilor de lucru HR.
Alege un plan VPS pentru OrangeHRM
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OrangeHRM
OrangeHRM este o platformă de Management al Resurselor Umane complet open-source, utilizată de mii de organizații din întreaga lume. Acoperă întregul ciclu de viață al resurselor umane — de la înregistrările angajaților și gestionarea concediilor la evaluările de performanță, procesele de recrutare și urmărirea timpului — într-o singură aplicație auto-găzduită.
Găzduirea OrangeHRM pe propriul tău VPS menține toate datele angajaților, informațiile salariale și înregistrările HR sub controlul tău direct, fără taxe SaaS per utilizator. Ai acces complet la baza de date pentru rapoarte personalizate și integrări, păstrând în același timp proprietatea completă asupra datelor sensibile ale forței de muncă.
Funcționalități cheie ale OrangeHRM
Managementul angajaților
Menține un director centralizat al angajaților cu istoricul locurilor de muncă, documente, calificări și structura organizațională într-un singur loc.
Concediu și prezență
Gestionează drepturile la concediu, fluxurile de aprobare, calendarele de sărbători și evidența prezenței pentru toți angajații tăi.
Modul de recrutare
Urmărește posturile vacante, aplicațiile candidaților, etapele de interviu și deciziile de angajare fără un instrument ATS separat.
Evaluări de performanță
Rulează cicluri de evaluare structurate cu stabilirea obiectivelor, feedback la 360 de grade și fluxuri de lucru de revizuire configurabile.
Urmărire timp și proiecte
Înregistrează pontaje pentru proiecte și clienți, cu fluxuri de aprobare și rapoarte exportabile pentru facturare sau salarizare.
De ce să rulezi OrangeHRM pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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