Instalează Dolibarr cu un singur click.
Platformă open-source ERP și CRM pentru gestionarea vânzărilor, facturării, inventarului și a operațiunilor de afaceri.
Alege un plan VPS pentru Dolibarr
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Dolibarr
Dolibarr este o platformă ERP și CRM modulară, open-source, care acoperă întreaga gamă de operațiuni de afaceri — gestionarea clienților, oferte, facturi, inventar, proiecte, resurse umane și contabilitate — într-un singur sistem integrat. Arhitectura sa bazată pe module îți permite să activezi doar funcționalitățile de care afacerea ta are nevoie, menținând interfața neaglomerată pe măsură ce cerințele tale cresc.
Găzduirea Dolibarr pe propriul tău VPS înseamnă că datele tale financiare, înregistrările clienților și documentele de afaceri sunt stocate pe o infrastructură pe care o controlezi pe deplin. Nu există taxe de licențiere per utilizator, fără limite de stocare impuse de furnizor și nu este necesar un abonament pentru a debloca module avansate — ceea ce o face o alegere rentabilă pe termen lung pentru afacerile în creștere care doresc proprietatea completă asupra datelor lor operaționale.
Funcționalități cheie ale Dolibarr
CRM integrat
Urmărește lead-uri, gestionează contacte și monitorizează procesul de vânzări de la primul contact până la factura semnată, într-un singur loc.
Facturare și cotații
Generează oferte profesionale, convertește-le în comenzi și emite facturi cu urmărirea automată a plăților și memento-uri.
Gestionarea stocurilor
Monitorizează nivelurile stocurilor, gestionează comenzile de achiziție și urmărește mișcările produselor în depozite sau locații.
Urmărirea proiectelor și a timpului
Atribuie sarcini, înregistrează timpul alocat proiectelor și măsoară profitabilitatea cu gestionarea integrată a resurselor și a bugetului.
Arhitectură modulară
Activează doar modulele de care afacerea ta are nevoie astăzi, apoi activează funcționalități suplimentare pe măsură ce operațiunile tale se extind.
De ce să rulezi Dolibarr pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
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