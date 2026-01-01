Dolibarr este o platformă ERP și CRM modulară, open-source, care acoperă întreaga gamă de operațiuni de afaceri — gestionarea clienților, oferte, facturi, inventar, proiecte, resurse umane și contabilitate — într-un singur sistem integrat. Arhitectura sa bazată pe module îți permite să activezi doar funcționalitățile de care afacerea ta are nevoie, menținând interfața neaglomerată pe măsură ce cerințele tale cresc.

Găzduirea Dolibarr pe propriul tău VPS înseamnă că datele tale financiare, înregistrările clienților și documentele de afaceri sunt stocate pe o infrastructură pe care o controlezi pe deplin. Nu există taxe de licențiere per utilizator, fără limite de stocare impuse de furnizor și nu este necesar un abonament pentru a debloca module avansate — ceea ce o face o alegere rentabilă pe termen lung pentru afacerile în creștere care doresc proprietatea completă asupra datelor lor operaționale.