Implementează Ollama printr-o instalare cu un singur click.
Rulează modele lingvistice mari open-source pe propriul tău VPS, fără costuri API și cu confidențialitate completă a datelor.
Alege un plan VPS pentru Ollama
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Ollama
Ollama este principalul framework open-source pentru rularea locală a modelelor lingvistice mari, suportând Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek și peste 100 de altele, fără dependențe de cloud. Gestionează automat cuantificarea modelului, accelerarea GPU și gestionarea memoriei, expunând un API REST compatibil cu formatul OpenAI, astfel încât instrumentele și integrările existente să funcționeze fără modificări.
Auto-găzduirea Ollama pe VPS-ul tău elimină costurile per-token, elimină limitele de rată și asigură că fiecare solicitare și răspuns rămâne pe propria ta infrastructură. Este backend-ul ideal pentru echipele care dezvoltă aplicații bazate pe inteligență artificială sau pentru oricine are nevoie de inferență privată și permanentă a modelelor lingvistice.
Funcționalități cheie ale Ollama
100+ Modele deschise
Extrage și rulează Llama 3,3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 și zeci de altele cu o singură comandă.
API compatibil cu OpenAI
API-ul REST drop-in permite instrumentelor existente, SDK-urilor și integrărilor să se conecteze la Ollama fără modificări de cod.
Accelerare GPU
Suportul automat NVIDIA CUDA și Apple Metal accelerează semnificativ inferența comparativ cu configurațiile care utilizează doar CPU.
Asistență multimodală
Poți rula modele de viziune precum LLaVA pentru a procesa atât imagini, cât și text în aceeași conversație.
Fișiere model personalizate
Creează modele personalizate cu prompturi de sistem, setări de temperatură și parametri personalizați folosind Modelfiles.
De ce să rulezi Ollama pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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