Implementează Deluge cu un singur click.
Client BitTorrent ușor cu o interfață web, suport pentru pluginuri și integrare perfectă a automatizării media.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Deluge
Deluge este un client BitTorrent ușor, bogat în funcții, construit pe biblioteca libtorrent, oferind toate capacitățile esențiale de gestionare a torrentelor printr-o interfață curată, bazată pe browser. Suportă criptarea protocolului, DHT, schimbul de peer-uri, rutarea proxy, controlul vitezei și un ecosistem de plugin-uri — făcându-l o alegere fiabilă atât pentru descărcări ocazionale, cât și pentru configurații avansate de automatizare media.
Implementarea Deluge pe un VPS oferă lățime de bandă dedicată pentru seeding și descărcare continuă, fără a-ți consuma conexiunea la internet de acasă sau limitele de date. Mediul mereu activ menține rapoarte sănătoase pe trackerele private, se integrează fără probleme cu instrumente de automatizare precum Sonarr și Radarr, și îți menține activitatea de torrent izolată pe o infrastructură dedicată cu o adresă IP statică.
Funcționalități cheie ale Deluge
Interfață bazată pe browser
Gestionează toate torrentele de pe orice dispozitiv printr-o interfață web responsivă, fără a instala un client desktop sau a menține acces direct la server.
Integrarea automatizării media
Se integrează nativ cu Sonarr, Radarr și Lidarr pentru descărcarea automată a conținutului, redenumirea și organizarea bibliotecii.
Protocol Criptare
Criptează traficul BitTorrent pentru a reduce limitarea de către ISP și a îmbunătăți confidențialitatea pentru toată activitatea de torrent de pe server.
Plugin Sistem
Extinde funcționalitatea cu plugin-uri pentru etichete, programare, fluxuri RSS, seed-uri web și gestionarea clienților la distanță.
Controale granulare de viteză
Setează limite globale și per-torrent de încărcare/descărcare cu suport pentru programare pentru a gestiona utilizarea lățimii de bandă pe parcursul întregii zile.
De ce să rulezi Deluge pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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