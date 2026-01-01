Implementează Yao cu instalare printr-un singur click.
Runtime de aplicații open-source și framework de agenți AI pentru construirea de aplicații web și API-uri cu configurație JSON.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Yao
Yao este un runtime de aplicații full-stack open-source care permite dezvoltatorilor să construiască aplicații web, API-uri REST și panouri de administrare prin scrierea fișierelor de configurare JSON și YAML în loc de cod backend. Inițial un motor low-code, Yao v1.0 a evoluat într-o platformă de agenți AI cu integrare nativă MCP (Model Context Protocol), orchestrare multi-agent și o interfață de chat conversațională încorporată.
Spre deosebire de framework-urile tradiționale, Yao este livrat ca un singur binar Go cu o bază de date SQLite încorporată, un motor JavaScript V8 pentru hook-uri TypeScript și un sistem UI redat de server — transformându-l într-un mediu autonom pentru construirea și rularea aplicațiilor web bazate pe AI fără a gestiona runtime-uri sau baze de date separate.
Funcționalități cheie ale Yao
Constructor JSON API
Definește endpoint-uri REST API, modele de baze de date și panouri de administrare integral în fișiere de configurare JSON/YAML, eliminând codul standard de backend.
Orchestrarea agentului AI
Suportul nativ MCP și execuția multi-agent îți permit să conectezi instrumente AI, să deleghi sarcini sub-agenților și să rulezi fluxuri de lucru paralele ale agenților dintr-o singură configurație.
Motor V8 încorporat
Rulează logica de business și hook-urile TypeScript direct în Yao folosind un runtime V8 JavaScript inclus — nu este necesară instalarea Node.js.
Interfață de utilizator redată pe server
SUI Pages oferă un sistem de randare pe partea de server bazat pe componente pentru construirea de interfețe frontend complete, fără un framework JavaScript separat.
Căutare vectorială integrată
Căutarea vectorială integrată, graful de cunoștințe și capabilitățile GraphRAG alimentează recuperarea semantică a documentelor și funcționalitățile bazei de cunoștințe AI.
De ce să rulezi Yao pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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