Yao este un runtime de aplicații full-stack open-source care permite dezvoltatorilor să construiască aplicații web, API-uri REST și panouri de administrare prin scrierea fișierelor de configurare JSON și YAML în loc de cod backend. Inițial un motor low-code, Yao v1.0 a evoluat într-o platformă de agenți AI cu integrare nativă MCP (Model Context Protocol), orchestrare multi-agent și o interfață de chat conversațională încorporată.

Spre deosebire de framework-urile tradiționale, Yao este livrat ca un singur binar Go cu o bază de date SQLite încorporată, un motor JavaScript V8 pentru hook-uri TypeScript și un sistem UI redat de server — transformându-l într-un mediu autonom pentru construirea și rularea aplicațiilor web bazate pe AI fără a gestiona runtime-uri sau baze de date separate.