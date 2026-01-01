Implementează Budibase cu instalare printr-un singur click.
Platformă low-code open-source pentru construirea de aplicații interne de afaceri, panouri de administrare și fluxuri de lucru automatizate, fără codare extinsă.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Budibase
Budibase este o platformă open-source low-code care permite echipelor să construiască instrumente interne, panouri de bord și fluxuri de lucru automate printr-un constructor vizual drag-and-drop. Se conectează la PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API-uri REST și la propria sa bază de date încorporată, transformând sursele de date în aplicații funcționale în ore, nu în săptămâni.
Auto-găzduirea Budibase pe propriul tău VPS menține datele critice pentru afaceri și logica aplicației în cadrul infrastructurii tale, îndeplinind cerințele de suveranitate a datelor și de conformitate pe care instrumentele low-code găzduite în cloud nu le pot satisface. Stack-ul complet — serviciul de aplicații, serviciul worker, CouchDB, Redis și MinIO — rulează într-o singură implementare, fără dependențe externe.
Funcționalități cheie ale Budibase
Constructor vizual de aplicații
Componente drag-and-drop — tabele, formulare, diagrame și butoane — pe o suprafață de lucru pentru a compune aplicații de afaceri funcționale fără a scrie cod frontend.
Conexiuni de date din mai multe surse
Conectează-te la PostgreSQL, MySQL, MongoDB, REST APIs și baza de date CouchDB încorporată, astfel încât aplicațiile să poată citi și scrie din sursele tale de date existente.
Automatizarea fluxului de lucru
Definește procese automate cu declanșatoare, condiții și acțiuni pentru a înlocui pașii manuali în fluxurile de aprobare, notificări și operațiuni cu date.
Controlul accesului bazat pe roluri
Atribuie roluri utilizatorilor la nivel de aplicație, astfel încât fiecare membru al echipei să vadă doar datele și acțiunile potrivite responsabilităților sale.
Logică JavaScript personalizată
Treci la JavaScript când legăturile vizuale nu sunt suficiente, oferind dezvoltatorilor un control detaliat asupra transformărilor de date și a comportamentului condițional.
De ce să rulezi Budibase pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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