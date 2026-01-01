Budibase este o platformă open-source low-code care permite echipelor să construiască instrumente interne, panouri de bord și fluxuri de lucru automate printr-un constructor vizual drag-and-drop. Se conectează la PostgreSQL, MySQL, MongoDB, API-uri REST și la propria sa bază de date încorporată, transformând sursele de date în aplicații funcționale în ore, nu în săptămâni.

Auto-găzduirea Budibase pe propriul tău VPS menține datele critice pentru afaceri și logica aplicației în cadrul infrastructurii tale, îndeplinind cerințele de suveranitate a datelor și de conformitate pe care instrumentele low-code găzduite în cloud nu le pot satisface. Stack-ul complet — serviciul de aplicații, serviciul worker, CouchDB, Redis și MinIO — rulează într-o singură implementare, fără dependențe externe.