Instalează GlitchTip cu un singur click.
Platformă open-source de urmărire a erorilor și monitorizare a performanței, complet compatibilă cu SDK-urile Sentry — o alternativă ușoară, auto-găzduită.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu GlitchTip
GlitchTip este o platformă open-source de urmărire a erorilor și monitorizare a performanței, care servește ca un înlocuitor direct pentru Sentry. Fiecare SDK oficial Sentry — pentru JavaScript, Python, PHP, Ruby, Go, Java, .NET, mobil și multe altele — funcționează neschimbat, doar prin direcționarea acestuia către DSN-ul tău GlitchTip. Platforma captează excepții netratate, context breadcrumb, hărți sursă și urmărire a lansărilor cu același flux de lucru și aceleași modele de interfață pe care dezvoltatorii le cunosc deja de la Sentry.
Auto-găzduirea GlitchTip pe VPS-ul tău îți oferă tot fluxul de lucru de urmărire a erorilor pe care l-ai obține de la Sentry SaaS — dar la o fracțiune din amprenta de resurse și fără cotă per eveniment. Modul all-in-one într-un singur container gestionează ingestia, interfața web și procesarea în fundal fără servicii worker separate.
Funcționalități cheie ale GlitchTip
API compatibil cu Sentry
Înlocuitor direct pentru Sentry — fiecare SDK oficial Sentry funcționează neschimbat, indicându-l către DSN-ul tău GlitchTip, fără a fi necesară rescrierea codului.
Captură și grupare erori
Gruparea inteligentă a excepțiilor similare prin amprenta stack trace-ului elimină zgomotul duplicat, evidențiind fiecare problemă unică o singură dată, cu istoricul complet al evenimentelor.
Hărți sursă și lansări
Încarcă hărți sursă JavaScript pentru build-urile de producție și etichetează versiunile, astfel încât stack trace-urile să se rezolve la liniile sursă originale și urmărirea regresiei să funcționeze imediat.
Performanță și timp de funcționare
Monitorizarea opțională a performanței tranzacțiilor și verificările de disponibilitate completează urmărirea erorilor cu profiluri de timp de răspuns și sonde externe de sănătate.
Emite notificări
Slack, Discord, Microsoft Teams, webhook-uri generice și alerte prin email se declanșează la prima apariție, regresie și depășirea pragului pentru fiecare proiect.
Echipă și definirea scopului proiectului
Organizează erorile pe proiect și echipă cu permisiuni de rol per utilizator, astfel încât grupurile de frontend, backend și mobile să vadă doar propriile fluxuri de excepții.
De ce să rulezi GlitchTip pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
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