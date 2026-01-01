Implementează Overleaf cu un singur click.
Editor LaTeX colaborativ open-source pentru redactare științifică, lucrări de cercetare și documente tehnice.
Alege un plan VPS pentru Overleaf
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Overleaf
Overleaf este un editor colaborativ LaTeX bazat pe browser, utilizat de milioane de cercetători, cadre universitare și ingineri din întreaga lume. Acesta înlocuiește instalările locale LaTeX cu un mediu bazat pe cloud, unde echipele pot scrie, compila și revizui documente în timp real — cu suport LaTeX complet, incluzând pachete personalizate, BibTeX și referințe încrucișate.
Găzduirea proprie a Overleaf pe propriul tău VPS menține cercetările sensibile, manuscrisele proprietare și documentele instituționale complet sub controlul tău. Obții aceeași colaborare în timp real și un pipeline bogat de compilare LaTeX ca și serviciul cloud, fără ca datele să părăsească infrastructura ta sau să necesite abonamente SaaS per utilizator.
Funcționalități cheie ale Overleaf
Colaborare în timp real
Mai mulți autori editează simultan același document LaTeX, iar modificările apar instantaneu pentru toți colaboratorii.
Compilare LaTeX completă
Compilează documente cu pdfLaTeX, XeLaTeX și LuaLaTeX, inclusiv suport pentru pachete personalizate, bibliografii BibTeX și Biber.
Istoricul versiunilor
Fiecare versiune salvată a unui document este reținută, permițându-ți să compari modificările și să restaurezi orice stare anterioară a proiectului tău.
Bibliotecă bogată de șabloane
Începe documente noi dintr-o bibliotecă încorporată de șabloane academice, de jurnal, de teză și de prezentare fără configurare manuală.
Urmărire modificări
Revizuirea și acceptarea sau respingerea modificărilor individuale ale colaboratorilor, în conformitate cu fluxurile de lucru de revizuire utilizate în publicațiile academice.
Integrare Git
Împinge și extrage proiecte din depozite Git, permițând fluxuri de lucru de editare locală alături de editorul bazat pe browser.
De ce să rulezi Overleaf pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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