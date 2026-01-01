Implementează Readur prin instalare cu un singur click.
Sistem de gestionare a documentelor care utilizează OCR pentru a transforma fișierele scanate și imaginile în arhive complet căutabile.
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Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Readur
Readur este o platformă de gestionare a documentelor care utilizează tehnologia OCR pentru a transforma documentele pe hârtie, fișierele scanate și imaginile în arhive digitale căutabile. Acceptă PDF-uri, imagini și fișiere Office prin încărcare drag-and-drop sau un folder de monitorizare automat, extrage textul fără a modifica fișierele originale și indexează totul în PostgreSQL pentru o căutare rapidă full-text.
Găzduirea locală a Readur păstrează documentele sensibile — înregistrări legale, fișiere medicale, chitanțe financiare — sub controlul tău exclusiv, fără a le încărca către servicii OCR terțe care ar putea reține copii sau partaja conținut. Autentificarea bazată pe token și setările OCR configurabile îți oferă un control detaliat asupra concurenței de procesare, detectării limbii și restricțiilor privind tipurile de fișiere.
Funcționalități cheie ale Readur
Extracție de text OCR
Extrage automat text din PDF-uri și imagini scanate, astfel încât fiecare document să poată fi căutat fără transcriere manuală.
Automatizarea dosarului de monitorizare
Plasează fișierele într-un folder monitorizat, iar Readur le procesează și le indexează automat, eliminând pașii repetitivi de încărcare pentru ingestia în masă.
Căutare text integral
Căutarea full-text bazată pe PostgreSQL returnează instantaneu documente relevante din întreaga ta arhivă, cu filtrare și clasificare integrate.
Prelucrare nedistructivă
Fișierele originale sunt păstrate exact așa cum au fost încărcate — textul OCR este stocat separat, astfel încât documentele sursă să rămână identice bit cu bit.
Suport formate multiple
Gestionează PDF-uri, formate comune de imagine, text simplu, RTF și documente Office într-o singură arhivă unificată, fără fluxuri de lucru specifice formatului.
De ce să rulezi Readur pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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