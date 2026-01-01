Implementează Chatpad AI prin instalare cu un singur click.
Interfață ChatGPT centrată pe confidențialitate, care stochează toate conversațiile local, fără urmărire sau colectare de date.
Alege un plan VPS pentru Chatpad AI
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Chatpad AI
Chatpad AI este o interfață web curată, open-source, pentru modelele GPT de la OpenAI, care păstrează fiecare conversație și cheie API stocate în stocarea locală a browserului, mai degrabă decât pe servere externe. Nu există urmărire, nici cookie-uri și nici înregistrare pe server — prompturile și răspunsurile tale merg direct din browserul tău către API-ul OpenAI și nicăieri altundeva.
Găzduirea proprie a Chatpad AI oferă echipelor o interfață ChatGPT partajată, mereu disponibilă, pe infrastructura companiei, centralizând facturarea utilizării API-ului și oferind acces fiabil, independent de disponibilitatea serviciilor pentru consumatori ale OpenAI sau de modificările de politică.
Funcționalități cheie ale Chatpad AI
Stocare locală de date
Toate conversațiile și cheile API sunt stocate în stocarea locală a browser-ului tău, astfel încât niciun serviciu terț nu vede niciodată solicitările sau răspunsurile tale.
Nu este necesar un cont
Adaugă cheia ta API OpenAI în setări și începe să conversezi imediat — fără înregistrare, fără abonamente, fără avertismente de utilizare care să-ți întrerupă fluxul de lucru.
Export conversație
Exportează și importă conversațiile ca fișiere, astfel încât să poți face backup conversațiilor importante sau să le poți continua după ce schimbi dispozitivele.
Interfață curată și concentrată
Un design fără distrageri elimină ofertele premium suplimentare și limitările de funcționalități, menținând concentrarea în întregime pe conversație.
Suport modele multiple
Comută între GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-3.5 Turbo și alte modele OpenAI din aceeași interfață fără a schimba instrumentele.
De ce să rulezi Chatpad AI pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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