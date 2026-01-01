Chatpad AI este o interfață web curată, open-source, pentru modelele GPT de la OpenAI, care păstrează fiecare conversație și cheie API stocate în stocarea locală a browserului, mai degrabă decât pe servere externe. Nu există urmărire, nici cookie-uri și nici înregistrare pe server — prompturile și răspunsurile tale merg direct din browserul tău către API-ul OpenAI și nicăieri altundeva.

Găzduirea proprie a Chatpad AI oferă echipelor o interfață ChatGPT partajată, mereu disponibilă, pe infrastructura companiei, centralizând facturarea utilizării API-ului și oferind acces fiabil, independent de disponibilitatea serviciilor pentru consumatori ale OpenAI sau de modificările de politică.