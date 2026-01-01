TeslaMate este un înregistrator de date open-source pentru proprietarii de Tesla care se conectează la API-ul Tesla, interoghează continuu telemetria mașinii tale și stochează fiecare călătorie, încărcare, actualizare software și eveniment de inactivitate într-o bază de date PostgreSQL. Construit în jurul unei aplicații web Phoenix curate și a unei instanțe Grafana dedicate cu două duzini de tablouri de bord predefinite, îți oferă o perspectivă istorică asupra eficienței, degradării bateriei, costurilor de încărcare și obiceiurilor de condus pe care aplicația Tesla nu le expune.

Auto-găzduirea TeslaMate pe VPS-ul tău păstrează fiecare kilometru de date de condus privat — niciun serviciu de analiză terț nu va ingera locațiile călătoriilor tale, istoricul de încărcare sau tiparele de activare. PostgreSQL, Grafana și brokerul MQTT incluse rulează în întregime pe VPS-ul tău, iar tu te conectezi la TeslaMate o singură dată cu contul tău Tesla pentru a începe colectarea datelor.