Implementează TeslaMate printr-o instalare cu un singur click.
Un înregistrator de date auto-găzduit pentru Tesla ta care înregistrează fiecare călătorie, încărcare și statistică de drum cu tablouri de bord Grafana frumoase.
Alege un plan VPS pentru TeslaMate
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu TeslaMate
TeslaMate este un înregistrator de date open-source pentru proprietarii de Tesla care se conectează la API-ul Tesla, interoghează continuu telemetria mașinii tale și stochează fiecare călătorie, încărcare, actualizare software și eveniment de inactivitate într-o bază de date PostgreSQL. Construit în jurul unei aplicații web Phoenix curate și a unei instanțe Grafana dedicate cu două duzini de tablouri de bord predefinite, îți oferă o perspectivă istorică asupra eficienței, degradării bateriei, costurilor de încărcare și obiceiurilor de condus pe care aplicația Tesla nu le expune.
Auto-găzduirea TeslaMate pe VPS-ul tău păstrează fiecare kilometru de date de condus privat — niciun serviciu de analiză terț nu va ingera locațiile călătoriilor tale, istoricul de încărcare sau tiparele de activare. PostgreSQL, Grafana și brokerul MQTT incluse rulează în întregime pe VPS-ul tău, iar tu te conectezi la TeslaMate o singură dată cu contul tău Tesla pentru a începe colectarea datelor.
Funcționalități cheie ale TeslaMate
Jurnalizare conducere și încărcare
Interogarea continuă captează fiecare deplasare, sesiune de încărcare, actualizare software și eveniment de parcare, cu marcaje temporale precise de început și de sfârșit și locații.
Tablouri de bord Grafana predefinite
Două duzini de tablouri de bord vizualizează eficiența, autonomia, costurile de încărcare, uzura anvelopelor și degradarea bateriei din start — nu este necesară nicio configurare Grafana.
Rezolvarea traseului și a adresei
Geocodificarea inversă transformă coordonatele GPS brute în adrese denumite, astfel încât istoricul călătoriilor îți arată nume reale de locuri, nu coordonate.
Urmărirea stării de sănătate a bateriei
Graficele de degradare pe termen lung a bateriei și pierderea proiectată a capacității te ajută să iei decizii informate despre înlocuire sau cereri de garanție.
Rapoarte privind costurile de încărcare
Configurează tarifele per locație pentru a calcula costurile exacte de încărcare pe sesiune, estimările facturilor lunare și economiile față de benzină.
Integrare MQTT
Starea mașinii în timp real publicată prin MQTT se integrează cu Home Assistant, openHAB sau orice platformă de automatizare a locuinței care utilizează MQTT.
De ce să rulezi TeslaMate pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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