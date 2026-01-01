Instalează Homebridge cu un singur click.
Un conector HomeKit ușor care conectează dispozitive smart home non-Apple la Siri și aplicația Apple Home prin plugin-uri.
Alege un plan VPS pentru Homebridge
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Homebridge
Homebridge este un server Node.js ușor care emulează API-ul iOS HomeKit, permițând controlul Siri și integrarea aplicației Home pentru mii de dispozitive care nu suportă nativ ecosistemul Apple. Cu peste 2.000 de plugin-uri dezvoltate de comunitate, face legătura între lumini inteligente, termostate, camere și sisteme de securitate de la branduri precum Ring, Nest, TP-Link și Tuya într-o experiență HomeKit unificată.
Rularea Homebridge pe un VPS asigură disponibilitate 24/7 pentru automatizările tale HomeKit, indiferent de alimentarea locală sau condițiile de rețea, cu o configurare persistentă a plugin-urilor și acces la distanță fiabil de oriunde din lume.
Funcționalități cheie ale Homebridge
2.000+ pluginuri pentru dispozitive
Plugin-urile comunității acoperă practic fiecare brand și protocol de casă inteligentă, permițându-ți să adaugi orice dispozitiv la HomeKit fără a înlocui hardware-ul.
UI de configurare Web
Homebridge Config UI X oferă o interfață bazată pe browser pentru instalarea de plugin-uri, gestionarea dispozitivelor și vizualizarea jurnalelor fără acces la linia de comandă.
Mod bridge secundar
Izolează plugin-urile în bridge-uri copil separate pentru a preveni ca un plugin care funcționează defectuos să-ți blocheze întreaga configurație HomeKit.
Actualizări automate de pluginuri
Descoperă, instalează și actualizează plugin-uri direct din interfața web pentru a menține integrările dispozitivelor la zi, fără sesiuni SSH manuale.
Backup și restaurare
Funcționalitatea de backup integrată protejează configurațiile pluginurilor tale și datele de asociere HomeKit împotriva pierderii accidentale.
De ce să rulezi Homebridge pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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