Instalează Kutt cu un singur click.
Scurtător de URL-uri modern, open-source, cu domenii personalizate, analize de click-uri și un API REST complet.
Alege un plan VPS pentru Kutt
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Kutt
Kutt este un scurtător de URL-uri cu auto-găzduire care îți oferă control complet asupra link-urilor tale scurte, datelor de analiză și accesului utilizatorilor. Creează URL-uri scurte de brand pe propriul tău domeniu, urmărește statisticile de click-uri per link și gestionează totul printr-o interfață de administrare curată — fără a trimite date către servicii comerciale precum Bitly sau TinyURL.
Dincolo de scurtarea de bază, Kutt îți permite să protejezi link-urile cu parole, să setezi date de expirare automate și să gestionezi utilizatorii înregistrați. Un API REST complet și extensii de browser pentru Chrome și Firefox facilitează integrarea creării de link-uri în fluxurile de lucru existente. Auto-găzduirea înseamnă că datele link-urilor tale rămân private și nu plătești taxe per click.
Funcționalități cheie ale Kutt
Suport domeniu personalizat
Oferă linkuri scurte de pe propriul tău domeniu personalizat, astfel încât fiecare URL pe care îl partajezi îți consolidează identitatea, în loc de un serviciu terț.
Statistici per link
Urmărești numărul de clickuri, referenții, țările și dispozitivele pentru fiecare link scurtat, pentru a măsura acoperirea și performanța campaniei.
Linkuri protejate cu parolă
Adaugă o parolă opțională oricărui link, astfel încât doar persoanele cu parola să poată accesa URL-ul de destinație.
Expirarea legăturii
Setează o dată de expirare automată pentru orice link, iar acesta nu mai funcționează fără nicio intervenție manuală — util pentru campaniile cu termen limită.
REST API
Creează, gestionează și șterge linkuri programatic printr-un API cu funcționalitate completă, făcând ușoară integrarea Kutt în aplicațiile și fluxurile tale.
Administrare utilizatori
Panoul de administrare îți permite să gestionezi utilizatorii înregistrați și toate linkurile la nivel de sistem, cu înregistrarea și accesul anonim dezactivate implicit.
De ce să rulezi Kutt pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
Am contactat asistența Hostinger după ce am pierdut accesul la instanța mea n8n găzduită în regie proprie și nu aș putea fi mai impresionat. Kodee și Mohammad din echipa de asistență au fost incredibil de răbdători și minuțioși.
Multe mulțumiri Carlei pentru că m-a ajutat cu acest upgrade N8N pe VPS-ul meu Hostinger. Profesionistă și competentă, mulțumesc încă o dată, Carla.
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