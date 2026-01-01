Implementează LimeSurvey cu un singur click.
Platformă profesională de sondaje online pentru crearea de chestionare și colectarea datelor.
Alege un plan VPS pentru LimeSurvey
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu LimeSurvey
LimeSurvey este o platformă de sondaje open-source de top, care permite cercetătorilor, companiilor și instituțiilor să creeze chestionare online profesionale. Acceptă peste 80 de limbi, logică avansată de ramificare, gestionarea participanților și opțiuni complete de export de date, inclusiv formate SPSS și Excel.
Cu tipurile sale extinse de întrebări, temele personalizate și arhitectura de plugin-uri, LimeSurvey oferă capabilități de sondaj de nivel enterprise fără taxe de abonament. Acest șablon include MariaDB pentru stocarea fiabilă a datelor, Redis pentru gestionarea rapidă a sesiunilor și rutare HTTPS Traefik pentru trimiteri sigure de sondaje.
Funcționalități cheie ale LimeSurvey
Tipuri de întrebări avansate
Alege din peste 28 de tipuri de întrebări, inclusiv matrice, clasificare, încărcare de fișiere și întrebări bazate pe ecuații, pentru orice scenariu de sondaj.
Logică de ramificare
Creează sondaje dinamice care afișează sau ascund întrebări pe baza răspunsurilor anterioare, folosind un manager de expresii puternic.
Sondaje în mai multe limbi
Creează sondaje în peste 80 de limbi, cu suport automat pentru text de la dreapta la stânga, pentru o colectare de date cu adevărat globală.
Export și analiză de date
Exportă rezultatele în formate SPSS, R, Excel și CSV cu statistici, diagrame și instrumente de tabelare încrucișată integrate.
Administrarea participanților
Urmărește respondenții cu acces bazat pe token, trimite memento-uri și controlează cotele pentru o administrare precisă a sondajelor.
De ce să rulezi LimeSurvey pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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