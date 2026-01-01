Instalează Letta cu un singur click.
Framework open-source pentru construirea de agenți AI cu stare, cu memorie persistentă, care învață și se îmbunătățesc în timp.
Alege un plan VPS pentru Letta
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Letta
Letta este un framework open-source pentru crearea de agenți AI cu memorie pe termen lung, permițându-le să învețe din conversații și să se îmbunătățească în timp. Spre deosebire de chatbot-urile fără stare, agenții Letta mențin blocuri de memorie care persistă între sesiuni, rețin preferințele utilizatorilor și își adaptează comportamentul pe baza experienței acumulate.
Găzduirea proprie a Letta pe VPS-ul tău îți oferă control total asupra datelor și memoriei agentului, elimină costurile API per-cerere pentru gestionarea memoriei și îți permite să integrezi orice furnizor LLM — de la OpenAI și Anthropic la modele Ollama găzduite local — fără blocare la un anumit furnizor.
Funcționalități cheie ale Letta
Memoria persistentă a agentului
Agenții rețin contextul între sesiuni folosind blocuri de memorie structurate, astfel încât nu uită niciodată conversațiile anterioare sau preferințele utilizatorilor.
Suport LLM multi-furnizor
Conectează-te la OpenAI, Anthropic, Groq, Ollama și multe altele — schimbă modelele fără a-ți modifica logica agentului.
REST API și SDK-uri
API REST complet cu SDK-uri Python și TypeScript pentru a integra agenți cu stare în orice aplicație sau flux de lucru.
Orchestrare multi-agent
Construiește fluxuri complexe cu comunicare între agenți, memorie partajată și execuție coordonată a sarcinilor.
Execuția instrumentului
Agenții pot apela instrumente personalizate și executa cod în medii izolate pentru a acționa în lumea reală.
Auto-editare memorie
Agenții își actualizează propriile blocuri de memorie în timp real, permițând auto-îmbunătățirea continuă și comportamentul adaptiv.
De ce să rulezi Letta pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
Totul funcționează bine și fără probleme cu Hostinger, robotul de chat bazat pe AI și chat-ul cu agenți, dacă AI-ul nu-ți poate rezolva problema. Ah, și VPS-ul lor e super rapid, fără variații prea mari. Mulțumesc echipei de dezvoltare și tuturor celor implicați. Țineți-o tot așa 🚀
În sfârșit o companie de găzduire VPS care face treaba bine! Preț bun. Portal excelent care respectă timpul utilizatorilor. Backup-uri fără probleme. Asistență bună. Fiabil. Pare extrem de solid.
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