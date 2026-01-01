Implementează Memgraph printr-o instalare cu un singur click.
Bază de date grafică în memorie de înaltă performanță, construită pentru analiză în timp real a datelor conectate, fluxuri de lucru AI și pipeline-uri de streaming.
Alege un plan VPS pentru Memgraph
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Memgraph
Memgraph este o bază de date grafică în memorie, proiectată pentru traversări în timp real pe seturi de date mari, interconectate. Este pe deplin compatibilă cu Cypher — ceea ce o face un înlocuitor direct pentru interogările Neo4j — oferind în același timp o latență semnificativ mai mică pentru sarcinile de lucru de streaming și bazate pe evenimente. Biblioteca MAGE inclusă adaugă peste 50 de module de algoritmi grafici (PageRank, detectarea comunităților, cele mai scurte căi și multe altele) care rulează nativ în interiorul bazei de date, fără cadre externe.
Această implementare combină Memgraph cu Memgraph Lab, o interfață vizuală de interogare bazată pe browser pentru scrierea interogărilor Cypher, explorarea structurii graficului și rularea experimentelor cu algoritmi. Rularea ambelor pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra alocării memoriei, reținerii datelor și politicilor de acces — fără prețuri cloud per nod sau restricții de la furnizor.
Funcționalități cheie ale Memgraph
Performanță în memorie
Datele grafice sunt stocate în întregime în RAM, permițând parcurgeri sub-milisecundă și răspunsuri la interogări în timp real chiar și pe seturi de date profund conectate.
Compatibilitate Cypher
Suportul complet openCypher înseamnă că interogările, driverele și instrumentele Neo4j existente migrează cu modificări minime la sintaxa interogării.
Biblioteca de algoritmi MAGE
Peste 50 de algoritmi de graf încorporați — PageRank, betweenness centrality, community detection, link prediction — rulează ca module de interogare native fără conducte externe.
Memgraph Lab UI
Interfață vizuală bazată pe browser pentru scrierea și rularea interogărilor Cypher, inspectarea topologiei grafurilor și explorarea interactivă a rezultatelor algoritmilor.
Ingestia datelor în flux
Integrările native Kafka și Pulsar permit actualizări continue ale graficelor din fluxuri de evenimente fără pipeline-uri ETL batch sau conectori externi.
GraphRAG și memorie AI
Memoria structurată pe grafuri și regăsirea îmbunătățesc aplicațiile LLM cu un context care ține cont de relații, permițând răspunsuri mai precise în agenții AI și chatbot-uri.
De ce să rulezi Memgraph pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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