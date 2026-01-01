Memgraph este o bază de date grafică în memorie, proiectată pentru traversări în timp real pe seturi de date mari, interconectate. Este pe deplin compatibilă cu Cypher — ceea ce o face un înlocuitor direct pentru interogările Neo4j — oferind în același timp o latență semnificativ mai mică pentru sarcinile de lucru de streaming și bazate pe evenimente. Biblioteca MAGE inclusă adaugă peste 50 de module de algoritmi grafici (PageRank, detectarea comunităților, cele mai scurte căi și multe altele) care rulează nativ în interiorul bazei de date, fără cadre externe.

Această implementare combină Memgraph cu Memgraph Lab, o interfață vizuală de interogare bazată pe browser pentru scrierea interogărilor Cypher, explorarea structurii graficului și rularea experimentelor cu algoritmi. Rularea ambelor pe propriul tău VPS îți oferă control total asupra alocării memoriei, reținerii datelor și politicilor de acces — fără prețuri cloud per nod sau restricții de la furnizor.