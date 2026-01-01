Autobase este o alternativă open-source la serviciile de baze de date gestionate în cloud, precum Amazon RDS și Google Cloud SQL, oferind provizionare automată a clusterelor PostgreSQL, configurare de înaltă disponibilitate și gestionare centralizată printr-o consolă web intuitivă. Cu peste 4.000 de stele pe GitHub, îți permite să provizionezi clustere PostgreSQL pregătite pentru producție cu failover automat, backup-uri programate și recuperare la un moment dat, fără a fi nevoie să stăpânești manual configurarea complexă de HA.

Auto-găzduirea Autobase elimină costurile recurente pe oră ale serviciilor de baze de date în cloud, menținând în același timp infrastructura bazei tale de date și toate datele stocate sub controlul tău complet. DBDesk Studio integrat oferă acces SQL direct și explorare a schemei, iar API-ul REST permite gestionarea programatică completă — oferindu-ți confortul unei baze de date gestionate pe propria ta infrastructură.