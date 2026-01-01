Implementează Autobase cu instalare dintr-un singur click.
Platformă sursă deschisă auto-găzduită Database-as-a-Service pentru automatizarea configurării și gestionării clusterelor PostgreSQL.
Alege un plan VPS pentru Autobase
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Autobase
Autobase este o alternativă open-source la serviciile de baze de date gestionate în cloud, precum Amazon RDS și Google Cloud SQL, oferind provizionare automată a clusterelor PostgreSQL, configurare de înaltă disponibilitate și gestionare centralizată printr-o consolă web intuitivă. Cu peste 4.000 de stele pe GitHub, îți permite să provizionezi clustere PostgreSQL pregătite pentru producție cu failover automat, backup-uri programate și recuperare la un moment dat, fără a fi nevoie să stăpânești manual configurarea complexă de HA.
Auto-găzduirea Autobase elimină costurile recurente pe oră ale serviciilor de baze de date în cloud, menținând în același timp infrastructura bazei tale de date și toate datele stocate sub controlul tău complet. DBDesk Studio integrat oferă acces SQL direct și explorare a schemei, iar API-ul REST permite gestionarea programatică completă — oferindu-ți confortul unei baze de date gestionate pe propria ta infrastructură.
Funcționalități cheie ale Autobase
Provisionare cluster cu un singur click
Creează clustere PostgreSQL complet configurate, cu disponibilitate ridicată, prin consola web, fără a scrie manual fișiere de configurare HA sau playbook-uri Ansible.
Failover automat
Failover-ul încorporat detectează erorile primare și promovează automat o replică, minimizând timpul de nefuncționare pentru sarcinile de lucru de producție, fără intervenție manuală.
Studio SQL integrat
DBDesk Studio este inclus împreună cu consola, oferind navigare prin scheme, execuție de interogări și explorare de date fără a instala un client de bază de date separat.
Backup și recuperare
Programează copii de rezervă automate și restaurează clusterele la orice moment, protejând împotriva pierderii datelor din ștergeri accidentale sau erori de aplicație.
Automatizare REST API
Fiecare acțiune de management este disponibilă printr-un API REST, permițând integrarea cu fluxuri CI/CD, instrumente de infrastructură ca și cod și scripturi de automatizare personalizate.
De ce să rulezi Autobase pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
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