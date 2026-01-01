Text Generation Web UI este o interfață open-source bazată pe Gradio pentru încărcarea, rularea și interacțiunea cu modele lingvistice mari la nivel local. Suportă mai multe formate de modele decât practic orice alt frontend LLM auto-găzduit — inclusiv GGUF prin llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 și Transformers — făcând-o instrumentul principal pentru utilizatorii care lucrează cu diverse fișiere de modele de la HuggingFace și au nevoie de control complet asupra parametrilor de inferență.

Această implementare utilizează versiunea optimizată pentru CPU, care rulează modele cuantificate GGUF prin backend-ul llama.cpp — practică pe orice VPS fără un GPU dedicat. Plasează orice fișier de model GGUF în volumul de modele și va apărea în fila Modele, gata de încărcare. Auto-găzduirea îți păstrează conversațiile, prompturile de sistem și orice documente pe care le partajezi cu modelul pe propria infrastructură.