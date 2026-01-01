OpenObserve (O2) este o platformă de observabilitate nativă în cloud, construită în Rust, care unifică gestionarea jurnalelor, monitorizarea metricilor, trasarea distribuită și monitorizarea utilizatorilor reali într-o singură implementare ușoară. Prin utilizarea stocării columnare Parquet cu suport nativ S3, oferă costuri de stocare de până la 140 de ori mai mici decât Elasticsearch, oferind în același timp performanțe de interogare comparabile sau chiar mai bune.

Spre deosebire de stivele de observabilitate multi-componente care necesită instrumente separate pentru jurnale, metrici și trasări, OpenObserve este livrat ca un singur binar cu o bază de date încorporată. Auto-găzduirea pe un VPS oferă echipelor de inginerie și operațiuni control complet asupra datelor lor de telemetrie — fără licențiere per utilizator, fără taxe de ieșire a datelor și fără acces terț la metrici sensibile ale infrastructurii, jurnale de erori sau date de sesiune ale utilizatorilor.