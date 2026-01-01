Reducere de până la 69% pentru OpenObserve

Implementează OpenObserve cu un singur click.

Platformă unificată de observabilitate pentru jurnale, metrici, urme și tablouri de bord — o alternativă rentabilă, auto-găzduită la Datadog și Splunk.

Lansează-ți aplicația instantaneu
Backupuri săptămânale automate gratuite
VPS administrat de AI
5,49/lună
Alege planul
30 zile garanție necondiționată
Implementează OpenObserve cu un singur click.

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69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 1
17,99
5,49/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 11,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
1 nucleu vCPU
4 GB RAM
50 GB spațiu de disc NVMe
4 TB lățime de bandă
CEL MAI POPULAR
65% reducere
KVM 2
21,99
7,79/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 14,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
2 nuclee vCPU
8 GB RAM
100 GB spațiu de disc NVMe
8 TB lățime de bandă
69% reducere
KVM 4
35,99
10,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 27,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
4 nuclee vCPU
16 GB RAM
200 GB spațiu de disc NVMe
16 TB lățime de bandă
66% reducere
KVM 8
64,99
21,99/lună
Alege un plan
Se reînnoiește la prețul de 49,99 €/lună pentru o perioadă de 2 ani. Poți anula oricând.
8 nuclee vCPU
32 GB RAM
400 GB spațiu de disc NVMe
32 TB lățime de bandă

Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus

Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an
Manager Docker
Acces rapid la jurnalele containerelor
Update cu un click
Procesoare AMD EPYC
Stocare SSD NVMe
Viteză de rețea de 1 Gbps
API public
Centre de date în întreaga lume
Domeniu gratuit timp de 1 an

Toate planurile sunt plătite în avans. Tariful lunar reflectă prețul total al planului împărțit la numărul de luni din planul tău.

Ce poți crea cu OpenObserve

OpenObserve (O2) este o platformă de observabilitate nativă în cloud, construită în Rust, care unifică gestionarea jurnalelor, monitorizarea metricilor, trasarea distribuită și monitorizarea utilizatorilor reali într-o singură implementare ușoară. Prin utilizarea stocării columnare Parquet cu suport nativ S3, oferă costuri de stocare de până la 140 de ori mai mici decât Elasticsearch, oferind în același timp performanțe de interogare comparabile sau chiar mai bune.

Spre deosebire de stivele de observabilitate multi-componente care necesită instrumente separate pentru jurnale, metrici și trasări, OpenObserve este livrat ca un singur binar cu o bază de date încorporată. Auto-găzduirea pe un VPS oferă echipelor de inginerie și operațiuni control complet asupra datelor lor de telemetrie — fără licențiere per utilizator, fără taxe de ieșire a datelor și fără acces terț la metrici sensibile ale infrastructurii, jurnale de erori sau date de sesiune ale utilizatorilor.

Începe acum
Ce poți crea cu {name}

Funcționalități cheie ale OpenObserve

Observabilitate unificată

Jurnale, metrici, urmăriri distribuite și monitorizarea utilizatorilor reali, toate într-o singură platformă — nu este nevoie să combini instrumente separate sau să menții multiple integrări.

Stocare Parquet

Formatul Parquet columnar cu stocare nativă S3 reduce costurile de stocare a datelor cu până la 140x comparativ cu Elasticsearch, făcând observabilitatea la scară de petabyte viabilă din punct de vedere economic.

OpenTelemetry nativ

Ingerează date prin standardul OpenTelemetry, fără agenți specifici furnizorului sau SDK-uri proprietare necesare pentru jurnale, metrici sau urmăriri.

Interogări SQL și PromQL

Interoghează jurnalele și urmele cu SQL și metricile cu PromQL — limbaje familiare care elimină necesitatea de a învăța o sintaxă de interogare proprietară.

Tablouri de bord încorporate

Șabloanele de panou de bord predefinite și un constructor vizual de panou de bord oferă vizibilitate imediată asupra infrastructurii, performanței aplicațiilor și a ratelor de eroare.

De ce să rulezi OpenObserve pe Hostinger

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Lansare cu un singur click

Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.

Lansare cu un singur click

Securitate pe care te poți baza

Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.

Securitate pe care te poți baza

Manager Docker încorporat

Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.

Manager Docker încorporat

Locația recomandată a serverului:

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Lansezi local. Crești global.

Alege o locație a serverului aproape de publicul tău pentru a crește vitezele de încărcare. Avem centre de date în America de Nord, Europa, Asia și America de Sud.
Începe acum
Lansezi local. Crești global.

Găzduire VPS Docker pe care te poți baza

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Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.

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30 zile garanție

Încearcă fără riscuri datorită celor 30 de zile de garanție necondiționată. Consultă politica noastră de rambursare pentru detalii.

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