Implementează OpenObserve cu un singur click.
Platformă unificată de observabilitate pentru jurnale, metrici, urme și tablouri de bord — o alternativă rentabilă, auto-găzduită la Datadog și Splunk.
Alege un plan VPS pentru OpenObserve
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu OpenObserve
OpenObserve (O2) este o platformă de observabilitate nativă în cloud, construită în Rust, care unifică gestionarea jurnalelor, monitorizarea metricilor, trasarea distribuită și monitorizarea utilizatorilor reali într-o singură implementare ușoară. Prin utilizarea stocării columnare Parquet cu suport nativ S3, oferă costuri de stocare de până la 140 de ori mai mici decât Elasticsearch, oferind în același timp performanțe de interogare comparabile sau chiar mai bune.
Spre deosebire de stivele de observabilitate multi-componente care necesită instrumente separate pentru jurnale, metrici și trasări, OpenObserve este livrat ca un singur binar cu o bază de date încorporată. Auto-găzduirea pe un VPS oferă echipelor de inginerie și operațiuni control complet asupra datelor lor de telemetrie — fără licențiere per utilizator, fără taxe de ieșire a datelor și fără acces terț la metrici sensibile ale infrastructurii, jurnale de erori sau date de sesiune ale utilizatorilor.
Funcționalități cheie ale OpenObserve
Observabilitate unificată
Jurnale, metrici, urmăriri distribuite și monitorizarea utilizatorilor reali, toate într-o singură platformă — nu este nevoie să combini instrumente separate sau să menții multiple integrări.
Stocare Parquet
Formatul Parquet columnar cu stocare nativă S3 reduce costurile de stocare a datelor cu până la 140x comparativ cu Elasticsearch, făcând observabilitatea la scară de petabyte viabilă din punct de vedere economic.
OpenTelemetry nativ
Ingerează date prin standardul OpenTelemetry, fără agenți specifici furnizorului sau SDK-uri proprietare necesare pentru jurnale, metrici sau urmăriri.
Interogări SQL și PromQL
Interoghează jurnalele și urmele cu SQL și metricile cu PromQL — limbaje familiare care elimină necesitatea de a învăța o sintaxă de interogare proprietară.
Tablouri de bord încorporate
Șabloanele de panou de bord predefinite și un constructor vizual de panou de bord oferă vizibilitate imediată asupra infrastructurii, performanței aplicațiilor și a ratelor de eroare.
De ce să rulezi OpenObserve pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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