Wealthfolio este un tracker de investiții open-source, axat pe confidențialitate, care consolidează activele de la mai mulți brokeri și bănci într-un singur panou de bord. Acesta urmărește performanța portofoliului, valoarea netă, dividendele și veniturile, și compară randamentele tale cu indici precum S&P 500 — totul fără a trimite datele tale financiare către un cloud terț.

Auto-găzduirea Wealthfolio pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra înregistrărilor tale financiare. Aplicația stochează totul într-o bază de date SQLite locală, simplificând backup-urile și eliminând taxele de abonament. Cu suport pentru importuri CSV, simulări Monte Carlo pentru planificarea pensiei și recomandări integrate de rebalansare a portofoliului, acesta acoperă întregul spectru al gestionării investițiilor personale.