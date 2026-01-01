Implementează Wealthfolio prin instalare cu un singur click.
Instrument de urmărire a investițiilor personale open-source pentru portofolii, valoare netă și analize de performanță financiară.
Alege un plan VPS pentru Wealthfolio
Fiecare plan are tot ce ai nevoie și alte lucruri în plus
Ce poți crea cu Wealthfolio
Wealthfolio este un tracker de investiții open-source, axat pe confidențialitate, care consolidează activele de la mai mulți brokeri și bănci într-un singur panou de bord. Acesta urmărește performanța portofoliului, valoarea netă, dividendele și veniturile, și compară randamentele tale cu indici precum S&P 500 — totul fără a trimite datele tale financiare către un cloud terț.
Auto-găzduirea Wealthfolio pe propriul tău VPS îți oferă control complet asupra înregistrărilor tale financiare. Aplicația stochează totul într-o bază de date SQLite locală, simplificând backup-urile și eliminând taxele de abonament. Cu suport pentru importuri CSV, simulări Monte Carlo pentru planificarea pensiei și recomandări integrate de rebalansare a portofoliului, acesta acoperă întregul spectru al gestionării investițiilor personale.
Funcționalități cheie ale Wealthfolio
Consolidare multi-broker
Agregă deținerile de la mai mulți brokeri și conturi bancare într-un singur panou de bord unificat, cu suport pentru import CSV pentru o integrare ușoară.
Analiza performanței portofoliului
Compară performanța contului cu indici majori precum S&P 500 și urmărește randamentele ponderate în timp pe întreaga ta istorie de investiții.
Urmărirea valorii nete
Monitorizează toate activele și pasivele împreună pentru a obține o imagine precisă și actualizată a poziției tale financiare totale în timp.
Monitorizare dividende și venituri
Urmărește automat plățile de dividende și veniturile din dobânzi pentru toate deținerile, oferindu-ți o imagine clară asupra fluxurilor tale de venit pasiv.
Instrumente de planificare a pensiei
Rulează simulări Monte Carlo și proiecții FIRE pentru a-ți testa strategia de economii în condiții de stres și a estima când poți atinge independența financiară.
Reechilibrare portofoliu
Setează procentele țintă de alocare a activelor și primești recomandări de reechilibrare care îți mențin portofoliul aliniat cu strategia ta de investiții.
De ce să rulezi Wealthfolio pe Hostinger
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Lansare cu un singur click
Pune-ți aplicația în funcțiune instantaneu cu o configurare predefinită. Fără instalări manuale sau pași complecși de setare.
Securitate pe care te poți baza
Protejează-ți aplicațiile cu un firewall întegrat, protecție DDoS și monitorizare continuă.
Manager Docker încorporat
Rulezi și administrezi mai multe containere Docker dintr-un singur loc. Implementezi, actualizezi și monitorizezi proiectele cu ușurință.
Găzduire VPS Docker pe care te poți baza
Sunt incredibil de mulțumit de găzduirea VPS de la Hostinger! Uptime-ul lor este constant la cel mai înalt nivel, menținând site-ul meu în funcțiune fără probleme. Ori de câte ori am avut nevoie de ajutor, echipa lor de asistență tehnică a fost rapidă, competentă și cu adevărat de ajutor.
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